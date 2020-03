Svetové médiá o slovenských voľbách

Londýn/Brusel/Paríž/New York 1. marca (TASR) - "Ohromné" i "ohromujúce" víťazstvo opozičného hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), napísali v nedeľu v správach o parlamentných voľbách na Slovensku viaceré zahraničné médiá.



Britská stanica BBC konštatovala, že ide o výsledok vlny protikorupčných nálad a pobúrenia po tom, ako predvolebnej kampani dominoval hnev verejnosti nad vraždou investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej v roku 2018.



Britský denník The Guardian v titulku svojej správy o sobotňajších voľbách hovorí o "seizmickom posune" na Slovensku po tom, ako hnev verejnosti zosadil dosiaľ dominantnú stranu Smer-SD.



Európsky internetový týždenník Politico sa domnieva, že prekvapením nie je ani tak víťazstvo hnutia Igora Matoviča po náraste jeho podpory v prieskumoch, ale miera tohto víťazstva.



Agentúra Associated Press (AP) uviedla, že víťazstvom stredopravej populistickej opozície sa končí "panovanie" dlho dominantnej, no škandálmi poznačenej ľavicovej strany, ktorá vládla s protiimigračným programom.



Výsledky volieb podľa AP nasmerovali krajinu viac doprava a mohli by viesť k tomu, že sa súčasťou vládnej koalície stane aj "miestny spojenec francúzskej krajne pravicovej strany Národné združenie vedenej Marine Le Penovou", ako agentúra označila hnutie Sme rodina, ktoré charakterizovala ako "populistickú pravicovú skupinu".



Prozápadný Matovič (46), ktorý urobil z boja proti korupcii a útočenia na šéfa Smeru-SD Roberta Fica ústredný pilier svojej kampane, by podľa očakávaní mohol vládnuť s propodnikateľskou stranou Sloboda a Solidarita a konzervatívnou stranou Za ľudí založenou exprezidentom Andrejom Kiskom. Hoci by s nimi mal v parlamente väčšinu, Matovič chce osloviť aj hnutie Sme rodina, dodáva AP s konštatovaním, že je ťažké odhadnúť, či by ich partnerstvo vydržalo celé štvorročné funkčné obdobie.



"Slovenský protikorupčný blok prekvapil rozhodným volebným víťazstvom," píše americká agentúra Bloomberg, podľa ktorej tento výsledok ponecháva Slovensko ukotvené s európskom "hlavnom prúde" - odvrátilo sa totiž riziko, že by krajina vybočila na "rebelskú" cestu ako susedné Maďarsko a Poľsko.



Šéf OĽaNO Matovič je podľa Bloombergu podnikateľom a poslancom, ktorého vystúpenia brojace proti korupcii sú hitom v sociálnych médiách, je však tiež rozdeľujúcou osobnosťou, ktorá sa v minulosti hádala s možnými spojencami, čo vyvoláva otázky, či dokáže splniť prísľuby spolupráce s opozičnými kolegami na vytvorení stabilnej vlády.



Bloomberg tiež uvádza, že Matovič si vyslúžil prirovnania k niekdajšiemu komikovi Beppemu Grillovi, ktorý zakladal talianske protisystémové Hnutie piatich hviezd, pričom možné koaličné scenáre by mohli priniesť nestabilnú vládu - čo Slovensko rozhodne nepotrebuje v čase spomalenia rastu svojho obrovského automobilového priemyslu.



Francúzska agentúra AFP sa odvoláva na názory analytikov, podľa ktorých by Matovič ako premiér musel zjednotiť opozíciu, pričom ho označuje za "mediálne zdatného, no nepredvídateľného" politika i "výstredného" bývalého mediálneho podnikateľa, ktorý sa sám vypracoval na milionára.



Agentúra Reuters v článku o "rezolútnom víťazstve opozície pod vedením OĽaNO" píše o tomto hnutí ako o "politicky beztvarom, pro-EÚ a pro-NATO hnutí zameranom na boj proti korupcii", ktorého podpora sa v uplynulých týždňoch výrazne zvýšila a koncentrovali sa v nej protestné hlasy ľudí rozhnevaných korupciou a pobúrených vraždou investigatívneho novinára a jeho snúbenice.