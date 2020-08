Zamestnávatelia navrhujú zrušiť koncesionárske poplatky

Bratislava 4. augusta (TASR) – Zamestnávatelia združení v Asociácii strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP) navrhujú zrušiť úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS. Financovanie verejnoprávneho média prostredníctvom tzv. koncesionárskych poplatkov považujú za veľmi neefektívne a zaťažujúce občanov i zamestnávateľov, negatívny efekt sa pritom zvýrazňuje práve v súčasnom ekonomicky neistom období. Asociácia to uviedla v reakcii na pripravovanú legislatívnu novelu, ktorá má riešiť model financovania RTVS.



"Vláda by v súčasnej situácii nemala zamestnávateľom odčerpávať finančné zdroje, ktoré tak nutne potrebujú na udržanie svojej prevádzkyschopnosti. Ak má záujem o služby, ktoré poskytuje RTVS, oveľa efektívnejšie by bolo priame financovanie zo štátneho rozpočtu," uviedol prezident ASEP Jozef Špirko. Takéto financovanie prijaté ústavným zákonom by bolo podľa asociácie nielen systematickým opatrením pomáhajúcim občanom a zamestnávateľom, ale aj garanciou stabilného financovania RTVS, nezávislého od vôle politikov, ktorí sú aktuálne pri moci.



Ministerstvo kultúry (MK) SR avizovalo prípravu novely týkajúcu sa úpravy modelu finacovania RTVS, na portáli právnych predpisov vydalo predbežné oznámenie. Cieľom zákonnej úpravy je podľa rezortu vytvoriť optimálne podmienky na naplnenie zákonných úloh, modernizáciu a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb pri zachovaní verejnoprávnosti a nezávislosti RTVS.



Modelom financovania sa zaoberá aj pracovná skupina zriadená ministerkou kultúry SR Natáliou Milanovou. Šéfka rezortu kultúry je zástancom zachovania aspoň určitej formy úhrad verejnosti. Súčasný šéf RTVS Jaroslav Rezník preferuje koncesionárske poplatky ako súčasť hybridného systému, ktorým sa financuje väčšina verejnoprávnych médií v členských krajinách Európskej vysielacej únie (EBU). Koncesionárske poplatky dopĺňa suma, ktorou sa zo štátneho rozpočtu vykrýva výpadok v príjmoch z úhrad verejnosti vznikajúci úplným alebo čiastočným oslobodením niektorých skupín obyvateľstva od povinnosti platby.