Medializované tvrdenia o nahrávke Mariana K. označil Smer za krčmové

Bratislava 18. novembra (TASR) - Smer-SD odmieta "krčmové reči" niektorých médií v súvislosti s údajným rozhovorom Mariana K. s podnikateľom Michalom Suchobom. "Penťácky denník Sme a eseťácky Denník N sa otvorene hlásia k cieľu zničiť stranu Smer-SD. Na tento účel často klamú, bezdôvodne obviňujú a neváhajú proti Smeru-SD a jeho predsedovi použiť akékoľvek krčmové reči," reagoval hovorca strany Ján Mažgút.



Poukázal na to, že Marian K. bol trestne stíhaný za ekonomickú trestnú činnosť ešte pred vraždou novinára Jána Kuciaka. "Išlo o skutky, ktoré spáchal počas vlády Ivety Radičovej, čo absolútne vyvracia už spomínané krčmové reči," dodal hovorca.



Nezaradená poslankyňa Národnej rady (NR) SR a podpredsedníčka mimoparlamentnej strany Za ľudí Veronika Remišová hovorí, že Marian K. si "predplatil beztrestnosť u strany Smer-SD". Kritizuje, že si Finančná správa (FS) objednávala informačné systémy od človeka, ktorý sa mal podieľať na korupcii. Štátne orgány by mali podľa nej ukončiť spoluprácu s týmto dodávateľom a preveriť bezpečnostné riziká pri dodávaných produktoch.



SaS zase v súvislosti s nahrávkou žiada Generálnu prokuratúru (GP) SR o odpovede, či preveruje spisy, ktorých sa týkajú informácie "o falšovaní oficiálnych listov za účelom ochrany oligarchov pred trestným stíhaním". Reaguje tak na údajné falšovanie oficiálnych listov švajčiarskych orgánov generálnej prokuratúre.



Suchoba chcel podľa nahrávky, ktorú zverejnil v pondelok Denník N, od Mariana K. peniaze za to, aby mu finančná správa nekontrolovala dane. Marian K. v nahrávke hovorí, že nechce platiť veľa, pretože má vraj všetko dohodnuté s expremiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Podľa komunikácie mal Marian K. tiež falšovať oficiálne dokumenty zo Švajčiarska, ktoré prišli priamo bývalému šéfovi prokuratúry.



FS odmietla, že by mali externé subjekty vplyv na výkon jej kontrol. Prezidentka FS Lenka Wittenbergerová požiadala v tomto prípade o preverenie.