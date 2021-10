Kvóty pre slovenskú hudbu majú význam, zhodol sa mediálny výbor

Na archívnej snímke Ľubica Laššáková. Foto: TASR - Pavol Zachar

Na archívnej snímke spevák, zakladateľ podujatia a organizátor Peter Lipa. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 19. októbra (TASR) – Rozhodnutie ponechať súčasné nastavenie kvót pre slovenskú hudbu v rádiách je vhodné. Uzniesli sa na tom členovia Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá na utorkovom rokovaní.Bod bol na požiadanie dodatočne zaradený do programu riadneho rokovania výboru ešte pred oznámením ministerky kultúry Natálie Milanovej (OĽANO), že sa pôvodný legislatívny návrh upraví a kvóty sa rušiť nebudú.zdôraznil na rokovaní člen výboru Roman Foltin (SaS). Argumentoval pandemickou situáciou, ktorá zasiahla aktérov v oblasti kultúry vrátane hudobníkov, pre ktorých by bolo zrušenie kvót pre súkromné rádiá, znižujúce nielen podiel slovenskej hudby, ale aj tantiémy ako zdroj príjmov, ďalším negatívnym krokom.Exministerka kultúry a členka výboru Ľubica Laššáková (nezaradená) pripomenula Foltinov postoj z minulého týždňa, keď poslanec oznamoval, že zrušenie kvót podporuje.poznamenala Laššáková. Podľa nej však nie je správne hovoriť, že teraz nie je čas urobiť krok pre zrušenie kvót pre slovenskú hudbu.zdôraznila.Predseda mediálneho výboru Kristián Čekovský (OĽANO) pripomenul, že otázka prehodnotenia kvót je súčasťou programového vyhlásenia vlády (PVV).povedal Čekovský, ktorý priznal, že návrhu rezortu podľa neho mala predchádzať diskusia s dotknutými osobami.Hudobný publicista Juraj Čurný vyčítal pôvodnému návrhu práve formu, v akej sa predkladal, bez predbežného oznámenia či snahy o diskusiu, poukázal tiež na to, že prehodnotenie kvót v PVV nemôže automaticky znamenať ich zrušenie. Zdôraznil tiež čísla, ktoré potvrdzujú, že zavedenie kvót nemalo žiadny vplyv na počúvanosť rádií či ich podiel na reklamnom trhu.Člen predstavenstva Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA) Tomáš Mikš pripomenul aj rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý práve na podnet súkromných rádií a z dôvodu možného zásahu do podnikania sa kvótam venoval.upozornil.Spevák a hudobník Peter Lipa zdôraznil, že pri kvótach nejde len o otázku tantiém pre autorov a interpretov, ale o podporu slovenskej hudby v celej šírke.skonštatoval Lipa.Štátny tajomník Ministerstva kultúry (MK) SR Radoslav Kutaš na rokovaní skonštatoval, že návrh zrušiť povinnosť kvót pre slovenskú hudbu vychádzal z legislatívnych výkladov, ktoré spochybňovali spravodlivosť tohto opatrenia pri súkromných vysielateľoch. V rámci pripomienkového konania nastala debata, ktorá mala vyústenie.dodal.Dušan Vančo zo Združenia Rádio, ktoré zastupuje súkromné regionálne rádiá, kritizoval snahu jednotne prikázať rádiám s rôznym hudobným formátom rovnaké povinné percento slovenskej hudby.zdôraznil.Viacerí sa zhodli na tom, že otázky kvót by mali byť implementované už pri vydávaných licenciách pre vysielateľov.Návrh na zrušenie povinného podielu hranosti slovenskej hudby vo vysielaní komerčných rádií bol súčasťou pripravovaných legislatívnych zmien a zákona o mediálnych službách. Proti zmene sa postavili umelci i SOZA, ktorí sformulovali hromadnú pripomienku a spustili i petíciu na jej podporu. Ministerka Milanová napokon po požiadaní lídra OĽANO Igora Matoviča oznámila prijatie politického rozhodnutia a ponechanie kvót v súčasnom nastavení, teda 25 percent pre súkromné rádia a 35 percent pre RTVS. Kvóty sú realitou od apríla 2016.