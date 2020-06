Mediálny výbor vyzdvihol objektivitu i verejnoprávnu službu TASR

Bratislava 2. júna (TASR) - V roku 2019 vydala Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) 272.452 multimediálnych správ, z toho 148.605 textových správ, 101.178 fotografií, 6613 videí a 16.056 zvukov. Vyplýva to zo záverečnej správy o činnosti a hospodárení TASR v roku 2019, ktorú v utorok prerokoval Výbor Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá. Členovia mediálneho výboru v diskusii ocenili korektnosť spravodajstva i nezastupiteľnú úlohu TASR v regiónoch.



„Celkové výnosy TASR v roku 2019 dosiahli výšku 5.228.087 eur, čo v porovnaní s rokom 2018 predstavuje nárast vo výške 113.263 eur,“ uviedla správa. „Náklady celkom, bez daní z príjmov, boli na úrovni 5.203.125 eur. Za rok 2019 vykázala TASR kladný hospodársky výsledok vo výške 8481,11 eura,“ informovali o tom na rokovaní predseda Správnej rady TASR Peter Mestický a generálny riaditeľ verejnoprávnej tlačovej agentúry Vladimír Puchala.



Predstavitelia TASR zdôraznili slobodu a nezávislosť spravodajstva, ktoré agentúra dennodenne prináša, rovnako princípy objektívnosti a vyváženosti, ktorými sa pri reflektovaní aktuálneho diania na Slovensku i v zahraničí TASR riadi. „Prinášame informácie v slovenskom jazyku, v anglickom jazyku i v jazyku najväčšej národnostnej menšiny, v maďarskom jazyku. Správy, fotografie, zvuky či videá odoberali všetky relevantné médiá na Slovensku, televízie, rádiá, weby, printy,“ uviedol Puchala.



Predstavitelia orgánov agentúry rovnako poukázali na kontinuálnu snahu približovať sa verejnosti prostredníctvom spravodajstva mapujúceho nielen celoštátne a globálne témy, ale aj každodenný život občanov SR. „Prostredníctvom zmluvy so Združením miest a obcí Slovenska poskytuje všetky svoje servisy pre mestá a obce na Slovensku na nekomerčné využitie. Projekt TASR do každej školy umožňuje všetkým školám využívať servisy agentúry na vzdelávacie aktivity či pre školské médiá. V príprave je projekt SK8, ktorý sprístupní bezodplatne servisy aj pre VÚC,“ uviedol riaditeľ TASR.



Členovia parlamentného mediálneho výboru ocenili korektnosť a objektívnosť správ TASR, Milan Potocký (OĽaNO) i Jana Vaľová (Smer-SD), ktorá je overovateľkou výboru, zdôraznili navyše dôležitosť informovanosti v regiónoch Slovenska. „TASR je často jediným komunikačným kanálom, ktorý sprístupňuje dianie vo vzdialenejších regiónoch, najmä na východnom Slovensku,“ upozornil Potocký. Požiadal preto zástupcov TASR, aby ani v zložitej ekonomickej situácii, ktorá sa dotýka aj verejnoprávnej agentúry, neznižovala sieť regionálnych spravodajcov. „Ak by k tomu došlo, výrazne by to znížilo informovanosť,“ dodal.



Šéf TASR zdôraznil, že regióny vždy boli a naďalej sú významnou prioritou. „Ani napriek kríze nebudeme znižovať rozsah nášho spravodajstva v regiónoch,“ zdôraznil Puchala. Ambíciou TASR je podľa neho, naopak, posilňovať služby verejnoprávneho média v regiónoch.