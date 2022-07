Komora MTP kritizuje vládu, že ju nepozývajú k diskusii o mzdách

Bratislava 4. júla (TASR) - Medicínsko-technickí pracovníci kritizujú vládu za to, že ich nepozývajú k rokovaniam o mzdových nárokoch zdravotníkov. Podľa Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov (SK MTP) to možno považovať za prejav zľahčovania problémov a nerovnocenné jednanie.



"SK MTP obracia pozornosť predstaviteľov štátu na veľkú nevôľu v prostredí trinástich združených zdravotníckych profesií so selektovaním zdravotníkov a s nedôvodným preferovaním stavu lekárov, sestier a záchranárov," uviedla prezidentka komory Iveta Šluchová. Poznamenala, že rovnako ako celé zdravotníctvo aj profesie medicínsko-technických pracovníkov čelia dôvodom personálnej krízy, vrátane zlých pracovných podmienok a finančného podhodnotenia.



"Vyjadrením základného rešpektu k medicínsko-technickým pracovníkom a k ich oprávneným žiadostiam je pozvať na rokovania o ich záujmoch priamo stavovskú organizáciu, ktorá medicínsko-technických pracovníkov združuje," skonštatovala Šluchová. Iný prístup možno podľa nej považovať za prejav zľahčovania problémov a vyhodnotenia riadnych zástupcov medicínsko-technických pracovníkov ako nie rovnocenného partnera.



Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou a združuje 20.000 medicínsko-zdravotníckych pracovníkov.