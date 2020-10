Medvede vo Vysokých Tatrách sa budú zaháňať, niektoré umiestnia do zoo

Bratislava 29. októbra (TASR) – Zásahový tím Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR bude v meste Vysoké Tatry zaháňať medvede, ktoré stratili plachosť. Ak sa u niektorého potvrdí synantropnosť, envirorezort pred odstrelom uprednostní odchyt a chov v zoologickej záhrade. Uvádza to Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR na sociálnej sieti.



Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) prišiel na neohlásený pracovný výjazd do Vysokých Tatier a na Štrbské pleso a prešiel si viaceré stojiská odpadov. „Veľa ich bolo v žalostnom stave – odpadkami doslova lákali medvede,“ konštatuje envirorezort.



Ministerstvo životného prostredia financovalo zabezpečenie kontajnerov vo Vysokých Tatrách miliónovými dotáciami a státisícami eur z Úradu vlády SR. K zamedzeniu prístupu medveďov však podľa jeho slov nedošlo. Slovenská inšpekcia životného prostredia by mala situáciu zdokumentovať a vyvodiť dôsledky.



„Spoločne vrátime medveďom ich divočinu a v tatranských osadách, ak sa tam už nebudú povaľovať odpadky, nebude domácich obťažovať žiaden synantropný medveď,“ uviedlo ministerstvo.



ŠOP vyzvala mesto Vysoké Tatry na zabezpečenie komunálneho odpadu, ktorý je hlavnou príčinou prítomnosti medveďa. Mesto odmieta tvrdenia, že problém nerieši či nespolupracuje. Za hlavnú príčinu pohybu medveďa považuje jeho premnoženie.