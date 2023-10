Bratislava 13. októbra (TASR) - Medzi obeťami teroristických útokov v Izraeli môže byť aj Slovenka. Nevylučuje to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Upozornil na to portál tvnoviny.sk.



"Rezort diplomacie nevylučuje, že medzi obeťami útokov sa môžu nachádzať aj osoby s dvojitým štátnym občianstvom Izraela a SR," uviedol hovorca MZVEZ Matúš Dávid.



Priblížil, že zastupiteľský úrad v tejto veci aktívne komunikuje s izraelskou stranou. Do oficiálneho potvrdenia sa vzhľadom na citlivosť prípadov k tejto veci rezort zatiaľ nechce bližšie vyjadrovať.