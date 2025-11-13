Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 13. november 2025Meniny má Stanislav
< sekcia Slovensko

Medzi vyzbieraným elektroodpadom bolo 244 ton fotovoltických panelov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Výkonný riaditeľ spoločnosti SEWA Jozef Kozák hovorí, že sa im tento rok darilo plniť ciele zberu a recyklácie, posilňovať vzťahy s existujúcimi klientmi a získavať nových.

Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) elektrozariadení SEWA zabezpečila počas januára až septembra tohto roka zber a recykláciu viac ako 18.313 ton elektroodpadu. Súčasťou vyzbieraného elektroodpadu bolo aj 244 ton fotovoltických panelov. Zároveň sa vyzbieralo 710 ton prenosných a priemyselných batérií. TASR o tom informovala spoločnosť.

„Rovnako ako v minulom roku (vyzbieraných bolo 19.155 ton starých elektrospotrebičov) i rokoch predtým ide o ďalší úspešný výsledok, ktorým SEWA potvrdzuje stabilne vysokú efektivitu svojho systému a schopnosť plniť všetky legislatívne stanovené ciele zberu a recyklácie za svojich klientov,“ skonštatovala organizácia.

Výkonný riaditeľ spoločnosti SEWA Jozef Kozák hovorí, že sa im tento rok darilo plniť ciele zberu a recyklácie, posilňovať vzťahy s existujúcimi klientmi a získavať nových. Rozsiahle objemy vyzbieraného elektroodpadu priniesli podľa jeho slov aj potrebu vyrovnať sa s výzvou zrealizovať všetky odvozy načas.

SEWA očakáva, že do konca roka 2025 bude rastový trend, pokiaľ ide o množstvá vyzbieraného a zrecyklovaného elektroodpadu, pokračovať.
.

Neprehliadnite

Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie do 20.000 eur

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

SNÍMKY Z LIETADLA: Takto vyzerá rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna