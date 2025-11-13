< sekcia Slovensko
Medzi vyzbieraným elektroodpadom bolo 244 ton fotovoltických panelov
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) elektrozariadení SEWA zabezpečila počas januára až septembra tohto roka zber a recykláciu viac ako 18.313 ton elektroodpadu. Súčasťou vyzbieraného elektroodpadu bolo aj 244 ton fotovoltických panelov. Zároveň sa vyzbieralo 710 ton prenosných a priemyselných batérií. TASR o tom informovala spoločnosť.
„Rovnako ako v minulom roku (vyzbieraných bolo 19.155 ton starých elektrospotrebičov) i rokoch predtým ide o ďalší úspešný výsledok, ktorým SEWA potvrdzuje stabilne vysokú efektivitu svojho systému a schopnosť plniť všetky legislatívne stanovené ciele zberu a recyklácie za svojich klientov,“ skonštatovala organizácia.
Výkonný riaditeľ spoločnosti SEWA Jozef Kozák hovorí, že sa im tento rok darilo plniť ciele zberu a recyklácie, posilňovať vzťahy s existujúcimi klientmi a získavať nových. Rozsiahle objemy vyzbieraného elektroodpadu priniesli podľa jeho slov aj potrebu vyrovnať sa s výzvou zrealizovať všetky odvozy načas.
SEWA očakáva, že do konca roka 2025 bude rastový trend, pokiaľ ide o množstvá vyzbieraného a zrecyklovaného elektroodpadu, pokračovať.
