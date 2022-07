Medziľudské vzťahy dostali v predchádzajúcich dvoch rokoch ťažkú ranu

Bratislava 4. júla (OTS) - Aspoň tak súdia Slováci na základe výskumu realizovaného v máji 2022, zadaného značkou Opavia. Zhoršenie medziľudských vzťahov v období pandémie v prieskume konštatovalo bezmála 64 % opýtaných, iba 11 % respondentov uviedlo opak. Za najväčšiu výzvu pre medziľudské vzťahy považujú respondenti práve pandémiu koronavírusu, ktorú, nie prekvapivo, nasleduje vojnový konflikt na Ukrajine. O to viac stúpa význam rôznych typov spoločenstiev, ktoré sa pre oslabené medziľudské väzby môžu stať aspoň čiastočným zdrojom opory. Na rozvoj miestnych komunít sa zameriava, v ktorom značka prostredníctvom grantov podporuje projekty zamerané na rodiny s deťmi, inklúziu a sociálne inovácie.o.z. Slavkine_1 projekt DVD „Zapleť sa“vysvetľujeOpavia realizuje grantový program v spolupráci s. Zmyslom je finančne podporiť rozvoj komunít vo vybraných obciach. V minulom roku získalo podporu 5 projektov a v rámci tohtoročného grantového kola k nim pribudne ďalších 5. Grant tak poputuje napríklad ľuďom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám v rámci projektu Zóna Ruka v ruke na festivale Paráda v Piešťanoch, do Denného centra ranej intervencie v Snine, ktoré sa venuje deťom z marginalizovaných rómskych komunít, a podporené bude tiež medzigeneračné prepájanie detí a seniorov v Gelnici.hovoríSkutočnosť, že sa vzťahy medzi ľuďmi v období pandémie zhoršujú, uviedlo v prieskume necelýchopýtaných, v porovnaní s viac než, ktorí si myslia opak. Podobne hodnotili respondenti medziľudské vzťahy aj v práve aktuálnom období vojny na Ukrajine – odcudzenie či zhoršenie vzťahov vnímaopýtaných oprotis opačným názorom.Najoptimistickejšie hodnotili vývoj medziľudských vzťahov v pandémii obyvatelia Košického kraja, kde sa k ich kladnému hodnoteniu prihlásilorespondentov, naopak, najpesimistickejšie hodnotenie dalo vzťahom 69 % obyvateľov Banskobystrického a Žilinského kraja. V období vojny na Ukrajine majú o vývoji medziľudských väzieb najlepšie mienky ľudia v Bratislavskom kraji, kde sa k ich zlepšeniu vyjadriloopýtaných. Najskeptickejšie sa k vývoju vzťahov medzi ľuďmi počas vojny stavali respondenti zo Žilinského kraja, kde ich zhoršovanie zaznamenaloopýtaných.Prieskum ďalej zisťoval, ktoré faktory Slováci považujú za kľúčové pre vznik miestnej komunity. Okrem spoločných záujmov, ktoré uviedloopýtaných, sú to zároveň dobré vzťahy so susedmi, ktoré v budovaní komunity považuje za najvýznamnejšierespondentov.Kľúčovým faktorom pri pestovaní kvalitných vzťahov so susedmi je pre Slovákov vzájomná ohľaduplnosť, avšak s rešpektom na súkromie susedov (), ďalej spoločná starostlivosť o okolie), vzájomná susedská výpomoc () a nakoniec pravidelné susedské stretávanie ().