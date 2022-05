Medzinárodná koučka Lenka Lutonská radí ženám - podnikateľkám

Bratislava 20. mája (OTS) - Lenka Lutonská, Slovenska žijúca 22 rokov vo Veľkej Británii, sa venuje obchodným stratégiám a komunikačným technikám. Svojich klientov vedie k napredovaniu v podnikaní i v súkromí. Po medzinárodnom úspechu jej knihy o princípoch podnikania pre ženy s ňou prichádza k nám so slovenským prekladom.Ženám, ktoré chcú rozbehnúť vlastný biznis alebo ho zlepšiť, môže pomôcť nová kniha medzinárodnej koučky Lenky Lutonskej. Kniha je určená pre ženy, koučky a podnikateľky, ktoré hľadajú nástroje, ako podporiť rast svojho podnikania. Kniha o princípoch podnikania pre ženy vyšla v anglickom jazyku pod názvom Energetic Selling & Marketing a ako jedna z mála Sloveniek ju úspešne predáva cez e-shop spoločnosti Amazon. V týchto dňoch vydáva knihu v slovenskom preklade.Slovenskú verziu knihy pod názvompokrstili prvý májový víkend organizátorky konferencie Umenie byť ženou, kde sa Lenka prihovorila takmer šiestim stovkám žien. Medzinárodná koučka opisuje knihu ako návod pre ženy, ktoré chcú uspieť v biznise, ale nie na úkor svojho zdravia, rodiny a šťastia.Foto: Lenka LutonskáPodľa Lenky Lutonskej majú ženy po celom svete jednu rovnakú vlastnosť:Lenka radí, že cesta k úspechu spočíva v troch fázach. Prvou je stanovenie si cieľa a druhou je samotný prechod na jeho dosiahnutie - od momentu, kde sme dnes a kde chceme byť. A napokon stanovený cieľ môžeme získať.Lenka Lutonská je jednou z popredných ženských koučov pre podnikateľky v Európe. Do Anglicka odišla v 19 rokoch po tom, ako nenastúpila na vysokú školu na Slovensku. Popri práci v sieti rýchleho občerstvenia, kde začínala umývaním stolov, vyštudovala školu. Táto metódu ju natoľko nadchla, že po čase predala dom, auto a všetko, čo sa dalo speňažiť, nato, aby získal najvyššiu možnú certifikáciu. Keď doštudovala, stala sa akreditovanou NLP koučkou.je v skratke. Pomáha nám pochopiť, ako môžeme komunikovať, čo robiť, aby sme zmenili neužitočné vzorce myslenia, cítenie a správania pre zámerné formovanie našej budúcnosti. Lenka vyučovala komunikačné schopnosti a techniky budovania dôvery stovky ľudí, vrátane akademikov za vedúcich pracovníkov z Fortune 500.Dnes je Lenka Lutonskás takýmto hodnotením na celom svete. Podnecuje ženy k činom s použitím osvedčených obchodných stratégií. Systematickou prácou, myslením a komunikačnými technikami vedie svojich klientov k vynikajúcim úspechom po celom svete a. Sama dokázala preprogramovať svoje myslenie na úspech a ukazuje tak, že každý vieme robiť presne to isté. Jej práca pomáha prinášať vysoko postaveným ženám v biznise ideálnych klientov.Leigh Daniel, CEO projektu Positive ChangeTania Dakka, copywriterka a tvorkyňa Copy EdgeTatiana Fečíková, transformačná koučka pre online podnikateľovFoto: Lenka LutonskáLyndsey Ng, publicistkaGerry Maguire Thompson, autor bestsellerov a popredný expert vo Veľkej Britániivo výučbe stand-up komédie pre obchodné komunikačné zručnosti