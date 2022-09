Medzinárodná spolupráca v menšinových právach má zlepšiť legislatívu

Bratislava 7. septembra (TASR) - Skupina priateľov menšín (SPMN) v Národnej rade SR rozširuje svoju činnosť o medzinárodnú spoluprácu s organizáciou Združenie pre výskum národností (ASN). Nová spolupráca má zabezpečiť kvalitnejšiu slovenskú legislatívu. TASR o tom informoval jeden zo zakladateľov SPMN Ábel Ravasz.



SPMN konštatuje, že pre absenciu menšinovej strany v parlamente chýba odborný pohľad na legislatívne návrhy zo strany menšín. "SPMN sme založili s cieľom posilnenia kvality tvorby zákonov s dosahom na menšiny. (...) Zapojením medzinárodnej siete ASN do tejto práce vieme naše rady a analýzy rozšíriť aj o medzinárodnú dobrú prax a inšpirovať diskusiu na Slovensku s najlepšími nápadmi z ostatných častí sveta," skonštatoval Ravasz. Odborníci SPMN a ASN podľa neho v rámci spolupráce prediskutujú viaceré kľúčové témy v oblasti menšinových práv.



Prvá diskusia sa konala v stredu v Bratislave, za účasti prezidenta ASN Floriana Biebera. Odborníci hovorili o témach uznania menšín, menšinovej reprezentácie a demokratizácie menšín. "ASN už sa už dlhé roky snaží mapovať situáciu v oblasti menšinových práv, no teraz sa prvýkrát zapojíme do hodnotenia legislatívneho procesu špecifickej krajiny. Je to pre nás zaujímavý modelový projekt, ktorý, verím, že bude mať osoh aj pre širšiu spoločnosť," priblížil Bieber.



Aktivitu SPMN víta aj splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky. "Teším sa, že prostredníctvom spolupráce s ASN sa aj na Slovensko dostanú nápady, ktoré hýbu menšinovou politikou na svete," uviedol.



Cieľom SPMN je prepájať odborníkov v oblasti menšinových práv s poslancami národnej rady. Za vyše roka od svojho vzniku už spripomienkovala vyše 40 zákonov s dosahom na život národnostných menšín na Slovensku.