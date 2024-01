Medzinárodné organizácie kritizujú zákon o ochrane oznamovateľov

Bratislava 8. januára (TASR) - Medzinárodné organizácie vyzývajú poslancov Národnej rady (NR) SR, aby odmietli navrhované zmeny v zákone o ochrane oznamovateľov korupcie. V opačnom prípade sa podľa nich sťaží odhaľovanie korupčných trestných činov a obmedzia sa práva oznamovateľov (whistleblowerov). List podpísalo 27 organizácií, vrátane slovenských mimovládnych organizácií Transparency International Slovensko a Nadácia Zastavme korupciu, ktorá TASR o tom informovala.



"Smernica EÚ o whistleblowingu bola prelomovým nástrojom boja proti korupcii a útok slovenskej vlády na ochranu oznamovateľov je nezákonnou obranou korupcie," konštatuje Tom Devine z medzinárodnej siete Whistleblowing International Network (WIN) so sídlom v Glasgowe.



Medzinárodná sieť, ktorá združuje organizácie, venujúce sa whistleblowingu, ľudským právam a boju proti korupcii, sa preto v pondelok obrátila listom na členov vlády SR, predsedu parlamentu Petra Pellegriniho (Hlas-SD) i poslancov NR SR, aby stiahli, prípadne neschválili vládnu novelu zákona. Prekáža jej totiž, že ochranu už nebudú mať policajti a celkovo dôjde k jej oslabeniu. Navrhované zmeny môžu byť v rozpore so smernicou EÚ.



WIN pripomína, že zmyslom smernice bolo chrániť vládu zákona. To je však nemožné, ak polícia nemá právo odhaľovať pravdu, kamkoľvek vedú dôkazy. "Najviac poburujúce je, že ak zmeny prejdú, Slovensko bude jedinou krajinou, ktorá nebude chrániť oznamovateľov, kým vláda sama nebude súhlasiť, že odhaľovanie jej korupcie je nevyhnutnosťou," zdôraznil Devine s tým, že oporu v smernici nemá ani navrhované vyňatie policajtov spod ochrany. V rozpore s pravidlami je tiež spôsob, akým Slovensko legislatívu prijíma, teda narýchlo a bez diskusie. WIN preto varuje, že to môže mať vážne následky pri obmedzení finančnej podpory Slovenska.



K stanovisku sa pridala napríklad Nadácia Zastavme korupciu, podľa ktorej je navrhovaná úprava míľovým krokom späť, pokiaľ ide o boj proti korupcii. "Slovensko bolo v ochrane oznamovateľov tigrom v Európe. Keď prejdú navrhované zmeny spolu s nižšími trestami za korupciu, rušením Úradu špeciálnej prokuratúry, môžeme sa rovno vyhlásiť za raj pre organizovaný zločin," odkázala riaditeľka nadácie Zuzana Petková.