Medzinárodné prieskumné asociácie nesúhlasia s 50-dňovým moratóriom

Bratislava 11. novembra (TASR) - Medzinárodné prieskumné asociácie zverejnili spoločné stanovisko k návrhu na predĺženie moratória na predvolebné prieskumy na Slovensku z aktuálnych 14 na 50 dní pred voľbami. Nariadenie prijaté slovenským parlamentom by viac ako strojnásobilo dĺžku súčasného obmedzenia na zverejňovanie prieskumov verejnej mienky, pričom aj to súčasné je už jedným z najdlhších moratórií v celej Európe.



Medzinárodné prieskumné asociácie v tejto súvislosti odporúčajú zrušiť embargo na zverejňovanie prieskumov verejnej mienky vykonaných týždeň pred voľbami tak, aby mali voliči prístup k čo najpresnejším informáciám. Alebo prinajmenšom nepredlžovať už súčasne platné obmedzenia.



TASR o tom v pondelok informoval predseda Slovenskej asociácie výskumných agentúr (SAVA) Václav Hřích.



Svetová asociácia pre výskum trhu, verejnej mienky a sociálny výskum (ESOMAR) úzko spolupracuje so Svetovou asociáciou pre výskum verejnej mienky (WAPOR) a Slovenskou asociáciou výskumných agentúr (SAVA). Ich spoločným cieľom je stanoviť profesionálne štandardy na správne riadenie volieb a zaistiť ich nestrannosť ako zásadný prvok fungujúcej demokratickej spoločnosti.



"Slobodné zverejňovanie prieskumov verejnej mienky má zásadnú úlohu vo všetkých spoločnostiach a je nevyhnutné pre informovaného občana. Zákaz zverejňovania predvolebných prieskumov verejnej mienky obmedzuje voľný prístup k informáciám a ohrozuje demokraciu. Preto dôrazne nesúhlasíme s takýmito obmedzeniami. Občania majú právo byť informovaní, inak budú z dôležitého procesu získavania informácií vylúčení a privilegovaná menšina vždy nájde spôsob, ako sa k nim dostať," uviedla prezidentka WAPOR Marita Carballová.



Zavedením 50-dňového moratória by sa Slovensko stalo treťou najreštriktívnejšou krajinou na svete vo zverejňovaní predvolebných prieskumov. Prípadné 50-dňové moratórium by tak presiahlo iba 90-dňové embargo Kamerunu a 150-dňové moratórium Tuniska. Žiadna iná krajina na svete, v ktorej sa uskutočňujú volebné prieskumy, neobmedzuje zverejňovanie prieskumov tak dlho, konštatujú v spoločnom stanovisku ESOMAR, WAPOR a SAVA.



Organizácie 50-dňové moratórium na zverejňovanie predvolebných prieskumov na Slovensku považujú za závažné obmedzenie práv verejnosti na získavanie dôležitých a spoľahlivých informácií, ktoré im umožňujú informovane voliť, ako aj práv novinárov informovať o samotných voľbách.