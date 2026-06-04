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Medzinárodnú spoluprácu v trestných veciach upraví nový zákon

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Nová legislatíva je revíziou doterajších zákonov, zohľadňuje vývoj judikatúry medzinárodných súdov, ako aj Ústavného súdu SR.

Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Postup a činnosť orgánov v oblasti medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach upraví nový zákon. Využívanie nástrojov a inštitútov v právnom styku s cudzinou sa tak zjednoduší. Vyplýva to zo zákona o medzinárodnej justičnej spolupráci v trestných veciach, ktorý vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Nová legislatíva je revíziou doterajších zákonov, zohľadňuje vývoj judikatúry medzinárodných súdov, ako aj Ústavného súdu SR. Vzhľadom na nárast zákonov stratila podľa Ministerstva spravodlivosti SR úprava medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach prehľadnosť.

Návrh zároveň upravuje novú formu justičnej spolupráce v trestných veciach, ktorou je priama spolupráca príslušných orgánov s poskytovateľmi vybraných služieb v digitálnom priestore na zabezpečenie elektronických dôkazov.

Poslanci schválili aj návrh súvisiacej legislatívy. Zrušila sa piata časť Trestného poriadku. Potrebné je preto upraviť dva inštitúty, a to zohľadňovanie odsúdení súdmi členských štátov EÚ a vykonávanie výsluchu cez videokonferenčné zariadenia zo zastupiteľského úradu SR v zahraničí. Okrem zmien v Trestnom poriadku sa zákon týka aj procesných postupov v oblasti uchovávania, predkladania a vydávania počítačových údajov.
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