Bratislava 16. októbra (TASR) - Medzinárodný certifikát Zelená škola získalo ďalších 40 škôl. Spolu bude takýchto materských, základných a stredných škôl viac ako 100. Informovala o tom manažérka programu Zelené školy Zuzana Gallayová.



"Program Zelená škola je určený pre školy, ktoré majú odvahu robiť environmentálnu výchovu reálne, nie formálne. Jej cieľom je robiť, čo učíme a zmeny v dennom fungovaní škôl robiť spoločne – učitelia, rodičia, školník, upratovačka a deti," vysvetlila Gallayová.



Certifikát Zelenej školy udeľuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica. Odborníci zo Živice chodia do škôl na kontrolu a certifikát udelia len tým, ktoré si to zaslúžia.



Tieto školy podľa Gallayovej postupne menia, čo učia o životnom prostredí, ako učia o jeho problémoch a ich riešeniach. "Kladú si otázky, čo v dennom chode školy môžu robiť inak v oblastiach ako odpady, voda, energia, potraviny, zeleň a ochrana prírody, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie a nakupovanie," priblížila manažérka programu. Dodala, že platnosť certifikátu je dva roky. Viac ako štyri roky pracuje v programe vyše 75 percent škôl a opakovane sa im podarilo certifikát získať.



Slovenské Zelené školy sú súčasťou medzinárodnej siete Ecoschool, do ktorej je zapojených vyše 70 krajín a 60.000 škôl. Na Slovensku program funguje už 17. rok a koordinuje ho CEEV Živica bez podpory štátu, priblížila Gallayová. Symbolickú záštitu nad 17. ročníkom prevzalo Ministerstvo životného prostredia SR.