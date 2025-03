Medzinárodný deň invalidov sa 21. marca pripomína už 65 rokov

Bratislava 21. marca (TASR) - Už 65 rokov sa 21. marec pripomína ako Medzinárodný deň invalidov. Táto udalosť vznikla z iniciatívy Medzinárodnej federácie telesne postihnutých – invalidov práce a civilných invalidov (FIMITIC).



Pripomienka je venovaná propagácii poskytovania pomoci ľuďom s telesným postihnutím s upozornením na pracovné a sociálne problémy, ktorým títo ľudia musia čeliť v spoločnosti. Zastrešenie aktivít je pod medzinárodnou neziskovou organizáciou, ktorá je politicky nezávislá a nábožensky neutrálna. Združuje národné neziskové organizácie osôb s telesným postihnutím, za Slovensko to je Slovenský zväz telesne postihnutých.



Dňa 24. mája 2023 sa Valné zhromaždenie FIMITIC zišlo na mimoriadnom zasadnutí v Bruseli, aby schválilo nové stanovy v súlade s požiadavkami belgického zákona o združeniach a neziskových organizáciách. Poskytlo to efektívnejšiu participáciu na európskych a paneurópskych projektoch.



Organizácia svoje hlavné ciele definuje nielen v oblasti zlepšovania sociálnych a profesijných podmienok osôb s telesným postihnutím, ale aj ich rovnoprávnosti a v boji proti diskriminácii na základe zdravotného postihnutia. FIMITIC forsíruje výmenu informácií a skúseností na medzinárodnej úrovni prostredníctvom konferencií, seminárov, odborných stretnutí i online konferencií. Dlhodobý cieľ je aj rozvoj stratégií a prístupov pre rokovania s úradmi, vládnymi predstaviteľmi a významnými inštitúciami na nadnárodnej úrovni s cieľom presadzovania práv osôb s telesným postihnutím a zabezpečenia ich plného zapojenia do spoločnosti.



Medzinárodný deň invalidov nadväzuje na Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím (International Day Of Persons With Disabilities - IDPD), ktorý si svet každoročne pripomína 3. decembra. Pred tri a pol mesiacom bolo hlavnou témou pripomienky zvýšenie vedúcich pozícií osôb so zdravotným postihnutím pre inkluzívnu a udržateľnú budúcnosť, teda to, o čo sa tiež dlhodobo snažia vo svojej kampani telesne postihnutí.



V problematike všetkých zdravotne postihnutých ľudí sa významným stal rok 2008, vtedy 3. mája vstúpil do platnosti Dohovor Organizácie Spojených národov (OSN) o právach osôb s postihnutím, ktorý legislatívne zaväzuje členské štáty, aby tieto práva podporovali a chránili. Dohovor prijalo VZ OSN 13. decembra 2006 a vtedajší slovenský prezident Ivan Gašparovič ho podpísal 26. septembra 2007.