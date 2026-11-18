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Medzinárodný tím odhalil muža podozrivého z bombových hrozieb
Vyšetrovanie medzinárodného tímu naďalej pokračuje, pričom viac informácií bude možné poskytnúť neskôr.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 18. novembra (TASR) - Spoločný vyšetrovací tím zložený z orgánov z Českej republiky, Slovenska, Ukrajiny a Lotyšska s pomocou Eurojustu identifikoval v júli minulého roka v Dnipre na Ukrajine muža podozrivého z bombových hrozieb. Od roku 2024 ich mal posielať tisíckam škôl a ďalším inštitúciám v niekoľkých európskych krajinách cez viaceré e-mailové adresy a sociálnu sieť Telegram. Muž v súčasnosti čelí obžalobe. TASR o tom informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Zuzana Drobová.
Podozrivý po identifikovaní vyšetrovateľmi ešte pred jeho vypočutím orgánmi činnými v trestnom konaní utiekol do Bieloruska. „Začiatkom septembra tohto roka bol následne po návrate na územie Ukrajiny zadržaný. Za prítomnosti zahraničných policajtov zo spoločného vyšetrovacieho tímu prebehli so zadržanou osobou procesné úkony vrátane výsluchu a odovzdania dokumentov. Následne sa na ich základe formálne začalo trestné stíhanie. Ukrajinská prokuratúra podala na muža na dneperskom súde obžalobu,“ doplnila Drobová.
Ako poznamenala, vyšetrovanie medzinárodného tímu naďalej pokračuje, pričom viac informácií bude možné poskytnúť neskôr. Zároveň spomenula, že v rámci tímu sa na vyšetrovaní prípadu podieľala aj GP SR v zastúpení prokurátorom odboru závažnej kriminality Michalom Stanislavom.
Podozrivý po identifikovaní vyšetrovateľmi ešte pred jeho vypočutím orgánmi činnými v trestnom konaní utiekol do Bieloruska. „Začiatkom septembra tohto roka bol následne po návrate na územie Ukrajiny zadržaný. Za prítomnosti zahraničných policajtov zo spoločného vyšetrovacieho tímu prebehli so zadržanou osobou procesné úkony vrátane výsluchu a odovzdania dokumentov. Následne sa na ich základe formálne začalo trestné stíhanie. Ukrajinská prokuratúra podala na muža na dneperskom súde obžalobu,“ doplnila Drobová.
Ako poznamenala, vyšetrovanie medzinárodného tímu naďalej pokračuje, pričom viac informácií bude možné poskytnúť neskôr. Zároveň spomenula, že v rámci tímu sa na vyšetrovaní prípadu podieľala aj GP SR v zastúpení prokurátorom odboru závažnej kriminality Michalom Stanislavom.