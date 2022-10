Medzinárodný vyšehradský fond chce výzvou podporiť mobility mládež

Bratislava 12. októbra (TASR) - Medzinárodný vyšehradský fond (MVF) otvoril grantovú výzvu V4 Gen na podporu projektov krátkodobej mobility mládeže. Cieľom výzvy na predkladanie návrhov malých grantov je podporovať demokratické hodnoty, občiansku participáciu a cezhraničnú spoluprácu medzi mladými ľuďmi vo veku od 12 do 30 rokov. Informuje o tom na svojom webe Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Žiadateľom o grant môže byť právnická osoba z krajín V4 s relevantnými skúsenosťami v oblasti práce s mládežou. Hlavným cieľom MVF je podporovať úzku spoluprácu organizácií občianskej spoločnosti Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska, jeho aktivity však siahajú aj na západný Balkán a do krajín východného partnerstva. "Sme pripravení podporiť aktivity zamerané na mládež v našom regióne, ktoré napĺňajú princípy inklúzie mladých z rôznych skupín, vzdelávania a osobného rozvoja, ako aj cezhraničnej spolupráce a získavania nových kontaktov," povedal výkonný riaditeľ MVF Petr Mareš.



"Rozhodli sme sa vytvoriť nový grantový program so silným dôrazom na mládež, ktorá práve teraz potrebuje spoznávať dobro v ľuďoch z iných krajín, rozvíjať svoje pohľady a názory v dialógu s inými a aj takto sa neformálne vzdelávať," poznamenal Mareš. Záujemcov vyzval, aby sa na nich so svojím projektovým nápadom obrátili a následne im pomôžu podať prihlášku do 15. novembra, respektíve v ďalších kolách.



Počas svojho 22-ročného pôsobenia MVF financoval viac ako 6000 projektov a podporil takmer 2500 individuálnych štipendií v celkovej hodnote takmer 110 miliónov eur. Vďaka mimoriadnej výzve na pomoc ľuďom z Ukrajiny "Visegrad 4 Ukraine" MVF v tomto roku podporil 72 organizácií v celkovej výške jeden milión eur.



MVF je medzinárodnou organizáciou so sídlom v Bratislave s ročným rozpočtom desať miliónov eur. Granty, štipendiá a rezidenčné programy slúžia na podporu spoločných kultúrnych, vedeckých a vzdelávacích projektov či výmenných pobytov pre mládež.