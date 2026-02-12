< sekcia Slovensko
Medziriadky prinesú aj nezvyčajné autorské čítania
Autor TASR
Bratislava 12. februára (TASR) - Pobyt na letnej škole literatúry bude odmenou pre 50 najúspešnejších v literárnej súťaži Medziriadky. Rovnomenné občianske združenie vyhlásilo 17. ročník súťaže, do ktorej sa môžu zapojiť autori do 26 rokov, ktorým ešte nevyšla debutová kniha s vlastnou poéziou, prózou alebo drámou. Texty je potrebné odoslať prostredníctvom online formulára na webstránke projektu do 27. marca.
„Cieľom Medziriadkov je sprostredkovať mladým talentom literárny networking, spätnú väzbu na ich tvorbu, vzdelávanie v oblasti literatúry a zároveň im vytvárať bezpečné prostredie na umelecký rast,“ hovorí Barbara Vojtašáková, vedúca občianskeho združenia Medziriadky. Účastníci letnej školy literatúry sa môžu tešiť na program plný workshopov, rozborov, divadla, prednášok, koncertov či nočných rozhovorov.
Súťaž bez umiestnení je aj tento rok hodnotená anonymne. O najlepších textoch rozhodne odborná porota. Odmenou pre mladých autorov je týždňový pobyt - pozvánka na letnú školu literatúry, ktorá sa bude konať od 23. do 29. augusta v obci Pruské. Výnimkou je cena spojená s rezidenciou a mentoringovým programom. Dostanú ju vyzretí autori. „Cieľom je pomôcť im k priblíženiu sa k vlastnému debutu,“ uvádza organizátor literárnej súťaže.
Témou 17. ročníka je okraj, hlavným mottom „Okraj je raj“. Občianske združenia chce tak upozorniť na okrajové témy, skúsenosti menšín a hlasy, ktoré v spoločenskej diskusii zostávajú často nevypočuté. Tematike prispôsobí literárna platforma program, ktorý čaká 50 najlepších autorov počas letnej školy literatúry. Pripravuje aj sériu autorských čítaní, ktoré sa budú vymykať zaužívaným konceptom. Ako avizuje organizátor, odohrávať sa budú na nezvyčajných miestach. Pôjde napríklad o autorské čítanie počas ľahkej turistiky či pri táboráku počas svätojánskej noci, alebo o autorské čítanie formou tzv. speed datingu so spisovateľmi.
