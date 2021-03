Melichár: Budaj sa aktívne zasadzuje za ochranu životného prostredia

Bratislava 15. marca (TASR) - Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) sa aktívne a odborne zasadzuje za ochranu životného prostredia. Pre TASR to uviedol koordinátor združenia Priatelia Zeme-CEPA Juraj Melichár v súvislosti s hodnotením blížiaceho sa prvého roka vlády.



Melichár kritizuje, že envirorezort nestihol vypracovať a prijať kritériá udržateľného využívania obnoviteľných zdrojov energie, ako je stanovené v Envirostratégii.



Pozitívne vníma, že Budaj ako prvý minister z krajín V4 podporil zelenú obnovu po koronakríze. Melichár oceňuje, že minister navrhol ambicióznejší klimatický cieľ do roku 2030 a že sa zasadzuje proti dovozu odpadu zo zahraničia.



"A ak môže vláda doviezť ruské vakcíny aj napriek vetu koaličnej strany, tak by sa pri ochrane životov a klímy nemusela obmedzovať stanoviskami jednej politickej strany, ktorej predseda dlhodobo popiera klimatickú vedu," skonštatoval Melichár.