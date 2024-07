Memorandum o porozumení má posilniť kultúrnu spoluprácu medzi SR a SAE

Bratislava 22. júla (TASR) - Posilniť spoluprácu medzi Slovenskom a Spojenými arabskými emirátmi (SAE) v oblasti kultúry a umenia má memorandum o porozumení na obdobie rokov 2024 - 2029. Dokument v pondelok v priestoroch Bratislavského hradu podpísala ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS) a minister kultúry a vzdelávania SAE šejk Salem bin Khalid Al Qassimi.



"Týmto dokumentom podčiarkujeme dôležitosť vzájomných vzťahov a dávame jasný signál, že chceme rozvíjať spoluprácu. Z môjho pohľadu je to jeden zo spôsobov, ako dostať jedinečnú slovenskú kultúru do sveta," povedala Šimkovičová. Pripomenula, že prvé kroky k podpisu memoranda podnikla už pri svojej návšteve Abú Dabí vo februári tohto roka.



V rámci pondelkového bilaterálneho stretnutia ministerka navrhla zorganizovať prezentáciu slovenskej kultúry v SAE v roku 2025. V roku 2026 by sa zasa na recipročnom podujatí mohli na Slovensku prezentovať umelci zo Spojených arabských emirátov. "Som presvedčená, že takáto výmena nielen posilní naše bilaterálne vzťahy, ale otvorí im úplne novú perspektívu, ktorá bude prospešná pre obe strany," zdôraznila.



V rámci návštevy si minister kultúry a vzdelávania šejk Al Qassimi pozrel aj vzácnu Bašagićovu zbierku islamských rukopisov v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave a takisto priestory Bratislavského hradu.