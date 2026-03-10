< sekcia Slovensko
Memorandum upozorňuje na nedostatok ľudí v zdravotníctve
Signatári požadujú postupné zvyšovanie miezd o 200 eur mesačne, nástupné bonusy a ich pravidelné vyplácanie každé tri roky.
Autor TASR
Vysoké Tatry 10. marca (TASR) - Prispieť k vyriešeniu kritického nedostatku personálu v slovenskom zdravotníctve a sociálnych službách má memorandum, ktoré v utorok vo Vysokých Tatrách podpísali zástupcovia poskytovateľov sociálnych služieb, sestier a pôrodných asistentiek, odborných zamestnancov, zamestnancov zdravotníctva a sociálnych služieb. Predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb (APSS) v SR Anna Ghannamová upozornila, že v týchto dvoch sektoroch je už teraz nedostatok pracovníkov a odkázaných ľudí pribúda.
„Chýbajú nám opatrovateľky, niektorí poskytovatelia nespĺňajú zákonný normatív, najmä od Bratislavského po Banskobystrický kraj je situácia veľmi ťažká. Točí sa nám tá istá skupina zamestnancov v tomto sektore, často ľudia fluktuujú, 38-percentná fluktuácia je absurdná. Do roku 2030 budeme mať trojnásobok odkázaných ľudí vo veku nad 80 rokov. Nárast bude taký veľký, že problém nezastaví ani spôsob uprednostňovania domácej starostlivosti, ktorý na Slovensku uplatňujeme najviac,“ upozornila Ghannamová.
Cieľom memoranda je zastaviť personálnu krízu a stabilizovať pracovnú silu, najmä sestry a opatrovateľky, a to prostredníctvom systémových zmien a lepšieho financovania v rokoch 2027 - 2030. Signatári požadujú postupné zvyšovanie miezd o 200 eur mesačne, nástupné bonusy a ich pravidelné vyplácanie každé tri roky. Žiadajú aj podporu vzdelávania, nábor či uznávanie dobrovoľníckej praxe v sociálnych službách v rámci štúdia a rehabilitačné pobyty hradené štátom pre pracovníkov starších ako 45 rokov.
Memorandum okrem APSS podpísali aj zástupcovia Komory opatrovateliek Slovenska (KOS), Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA), Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb (AOPSS) a Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZZaSS). „Sľubujeme si od toho pozitívnu zmenu. Našim cieľom je zmena prístupu k zamestnancom ako takým. Je za tým veľa iných zmien, ktoré by sme chceli presadiť, ale niekde začať treba. Peniaze a starostlivosť o zdravie sú z nášho pohľadu maximálnou prioritou vo vzťahu k našim opatrovateľkám v zariadeniach sociálnych služieb,“ podotkla podpredsedníčka KOS Iveta Ždiľová.
Michal Gedaj zo SOZZaSS dodal, že odmeňovanie a podmienky práce v týchto sektoroch bude treba radikálne zlepšiť. Vekový priemer pracovníkov v sociálnych službách je totiž aktuálne na úrovni 55 rokov a populácia starne. Verí, že organizácie štátnej správy nájdu konsenzus a dajú v tomto prípade prednosť celospoločenskému prospechu pred politickými cieľmi.
Organizácie v tejto súvislosti žiadajú vládu, aby vytvorila aj spoločnú pracovnú skupinu medzi ministerstvami zdravotníctva a práce a aby spomínané finančné opatrenia zahrnula priamo do štátneho rozpočtu. Zároveň požadujú aj vytvorenie stabilizačného programu pre pomáhajúce profesie.
„Chýbajú nám opatrovateľky, niektorí poskytovatelia nespĺňajú zákonný normatív, najmä od Bratislavského po Banskobystrický kraj je situácia veľmi ťažká. Točí sa nám tá istá skupina zamestnancov v tomto sektore, často ľudia fluktuujú, 38-percentná fluktuácia je absurdná. Do roku 2030 budeme mať trojnásobok odkázaných ľudí vo veku nad 80 rokov. Nárast bude taký veľký, že problém nezastaví ani spôsob uprednostňovania domácej starostlivosti, ktorý na Slovensku uplatňujeme najviac,“ upozornila Ghannamová.
Cieľom memoranda je zastaviť personálnu krízu a stabilizovať pracovnú silu, najmä sestry a opatrovateľky, a to prostredníctvom systémových zmien a lepšieho financovania v rokoch 2027 - 2030. Signatári požadujú postupné zvyšovanie miezd o 200 eur mesačne, nástupné bonusy a ich pravidelné vyplácanie každé tri roky. Žiadajú aj podporu vzdelávania, nábor či uznávanie dobrovoľníckej praxe v sociálnych službách v rámci štúdia a rehabilitačné pobyty hradené štátom pre pracovníkov starších ako 45 rokov.
Memorandum okrem APSS podpísali aj zástupcovia Komory opatrovateliek Slovenska (KOS), Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA), Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb (AOPSS) a Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZZaSS). „Sľubujeme si od toho pozitívnu zmenu. Našim cieľom je zmena prístupu k zamestnancom ako takým. Je za tým veľa iných zmien, ktoré by sme chceli presadiť, ale niekde začať treba. Peniaze a starostlivosť o zdravie sú z nášho pohľadu maximálnou prioritou vo vzťahu k našim opatrovateľkám v zariadeniach sociálnych služieb,“ podotkla podpredsedníčka KOS Iveta Ždiľová.
Michal Gedaj zo SOZZaSS dodal, že odmeňovanie a podmienky práce v týchto sektoroch bude treba radikálne zlepšiť. Vekový priemer pracovníkov v sociálnych službách je totiž aktuálne na úrovni 55 rokov a populácia starne. Verí, že organizácie štátnej správy nájdu konsenzus a dajú v tomto prípade prednosť celospoločenskému prospechu pred politickými cieľmi.
Organizácie v tejto súvislosti žiadajú vládu, aby vytvorila aj spoločnú pracovnú skupinu medzi ministerstvami zdravotníctva a práce a aby spomínané finančné opatrenia zahrnula priamo do štátneho rozpočtu. Zároveň požadujú aj vytvorenie stabilizačného programu pre pomáhajúce profesie.