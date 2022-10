Mená porotcov udeľovania cien Krištáľové krídlo za rok 2022 sú známe

POROTA 26. ROČNÍK, Krištáľové krídlo za rok 2022

Predseda Veľkej poroty Krištáľového krídla - predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko, s. d. , Ing. Ján Bilinský



Výtvarné umenie

- Mgr. art. Ján Ťapák – predseda – akademický maliar, laureát Krištáľového krídla

- Mária Horváthová – kunsthistorička, tajomníčka spolku výtvarníkov Slovenska, kurátorka

- Mgr. art. Ivan Pavle – akademický maliar, laureát Krištáľového krídla

- Petra Tóth – šperkárka a dizajnérka

- Mgr. art. Boris Hanečka – slovenský módny dizajnér



Hudba

- Ľuboš Černák – predseda – programový riaditeľ rozhlasu

- Ľubica Čekovská – skladateľka a klaviristka, laureátka Krištáľového krídla

- Ľuboš Šrámek – džezový hudobník

- Marián Turner – generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie



Populárna hudba

- Marek Mikúšek – predseda – programový riaditeľ Fun rádia a Rádia Vlna

- Roman Juhás – moderátor Rádia Vlna

- Jaroslav Slávik – hudobný producent

- Emma Drobná – speváčka

- Mária Čírová – speváčka

- Juraj Čurný – hudobný dramaturg



Divadlo a audiovizuálne umenie

- Mgr. Ingrid Fašiangová – predsedníčka – generálna riaditeľka Divadla Nová scéna

- doc. Mgr. art. Peter Bebjak ArtD – herec, režisér, producent a scenárista, laureát Krištáľového krídla

- Ivana Mandáková – šéfredaktorka denníka Plus jeden deň

- Vincent Štofaník – programový riaditeľ RTVS

- Peter Konečný – filmový kritik, šéfredaktor portálu Kinema.sk



Šport

- Anton Siekel – predseda – prezident SOV (Slovenský olympijský výbor)

- Mgr. Marcel Merčiak – intendant programovej služby šport

- Róbert Vittek – slovenský reprezentant vo futbale, laureát Krištáľového krídla

- Veronika Vadovičová – paralympijská reprezentantka v športovej streľbe

- Richard Lintner – slovenský reprezentant v hokeji



Medicína a veda

- prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. – predsedníčka – riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV, laureátka Krištáľového krídla

- prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD. – profesorka LF UPJŠ a laureátka Krištáľového krídla

- prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc. – Prednostka kliniky LF UK a NÚDCH (Národný ústav detských chorôb)

- prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc. – medicínsky riaditeľ NOÚ v Bratislave, laureát Krištáľového krídla

- prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. – onkológ, klinik a vedec, ocenený Veda a technika, laureát Krištáľového krídla

- Ing. Richard Strapko – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP



Publicistika a literatúra

- Ľuboš Machaj – predseda – generálny riaditeľ RTVS

- PhDr. Vladimír Puchala – generálny riaditeľ TASR

- Evita Twardzik – spisovateľka, šéfredaktorka časopisu Evita

- Kamil Peteraj – spisovateľ, básnik a textár, laureát Krištáľového krídla

- Monika Mikulcová – redaktorka oddelenia reportáží, News and Media Holding

- Julián Lukáček – obchodný riaditeľ TA3



Hospodárstvo

- doc. Ing. Štefan Rosina, PhD., MBA – predseda – prezident MATADOR Group, laureát Krištáľového krídla

- Ing. Michal Ševčík – generálny riaditeľ DXC Technology Slovakia s.r.o.

- JUDr. Andrej Farkaš – predseda predstavenstva ECO-INVEST, a. s.

- Branislav Lellák, MBA – vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednota Slovensko

- Ing. Vladimír Bakeš – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Kooperativa, a. s.



Filantropia

- Ing. Michal Teplica – predseda – generálny riaditeľ News and Media Holding

- Eva Gažová – Národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko pre športovcov s intelektuálnym znevýhodnením, laureátka Krištáľového krídla

- Mgr. Igor Čekirda – predseda Správnej rady Nadácie TA3

- Ivan Peller – konateľ spoločnosti NUBIUM

- Mgr. Marek Machata – prezident Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR, laureát Krištáľového krídla



Inovácie a startupy

- Ing. Dušan Guľáš – predseda – konateľ spoločnosti RESPECT

- Matej Ftáčnik – CEO spoločnosti Vacuumlabs, laureát Krištáľového krídla

- Marek Šándor – konateľ spoločnosti STARTITUP

- Dušan Duffek – spoluzakladateľ 0100 Ventures

- Ing. Peter Zálešák – predseda predstavenstva Nay, a. s.

Bratislava 26. októbra - Krištáľové krídlo, ktoré každoročne oceňuje významné osobnosti a ich mimoriadne počiny, predstavilo členov odborných porôt 26. ročníka pre všetkých desať kategórií. K stálym členom opäť pribudli nové mená. Zoznam sa oproti minulému ročníku rozšíril aj o porotu v novej kategórii Populárna hudba.Aktuálne zloženie odborných porôt pre jednotlivé kategórie 26. ročníka udeľovania cien Krištáľové krídlo predstavila jeho riaditeľka Katarína Srkala. K porotcovským stáliciam, akými sú Ján Ťapák, Ľuboš Šrámek, Marcel Merčiak či napríklad Richard Lintner, pribudli tento rok do radov odbornej poroty mnohé nové tváre. O nominovaných a laureátoch Krištáľového krídla budú v aktuálnom ročníku rozhodovať aj Emma Drobná, Mária Čírová, Juraj Čurný, Petra Tóth, Evita Twardzik, Monika Mikulcová, Kamil Peteraj, Marek Mikúšek, Ľuboš Černák, Marián Turner, Vincent Štofaník, Peter Konečný, Ľuboš Machaj, Matej Ftáčnik či Ivan Peller. Predsedom Veľkej poroty je Ing. Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko, s. d. .hovoríO laureátoch Krištáľového krídla rozhoduje Veľká porota zložená zo samostatných odborných porôt v každej z 10 kategórií. Aj v tomto ročníku udelí Veľká porota zložená z predsedov jednotlivých porôt Mimoriadnu cenu. Toto ocenenie sa udeľuje osobnostiam za celoživotné dielo, mimoriadny úspech v zahraničí alebo iný výrazný počin v hodnotenom roku. Aktuálnymi členmi poroty pre 26. ročník Krištáľového krídla sú:Krištáľové krídlo predstavuje už vyše štvrťstoročie poklonu a odmenu za výnimočné ľudské počiny. Dnes je hodnotou overenou časom a osobnosťami, ktoré sú jeho laureátmi. Krištáľové krídlo patrí tým, ktorí sa neboja osobitosťou, tvorivosťou, talentom a umeleckým cítením vyčnievať z davu a zostať pritom ľudskými. „Keď som sa v roku 1977 púšťala do projektu oceňovania významných osobností Slovenska, mala som istú predstavu, sen, obrovskú túžbu povedať svetu, že aj u nás, na Slovensku, máme veľké osobnosti. Svet nám v tom čase veľmi nedôveroval a neraz sa na nás pozeral cez prsty. Priznajme si, že ani my Slováci sme neoplývali mimoriadnym sebavedomím. O to vytrvalejšie som išla za svojim snom – verejne oceniť jedinečných ľudí, ktorí niečo dosiahli, ale často o nich ostatní veľa nevedeli. Pritom svojou prácou, dielom či talentom ovplyvňujú náš život, či o tom vieme, alebo si to nestíhame uvedomovať,“ uzatvára zakladateľka a producentka Krištáľového krídla Mária Vaškovičová.