Menczer reagoval na Kollárove slová o „rozparcelovaní“ Slovenska

Budapešť 11. apríl (TASR) - Maďarsko má záujem na pokračovaní rozvoja maďarsko-slovenskej spolupráce a vzájomných vzťahov, reagoval v pondelok na Facebooku hovorca maďarského ministerstva zahraničných vecí Tamás Menczer v reakcii na nedeľňajšie vyjadrenie predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára týkajúce sa údajných územných nárokoch maďarského premiéra Viktora Orbána. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



"S úctou pripomíname Borisovi Kollárovi, že žijeme v 21. storočí. V uplynulom desaťročí sme mnoho pracovali na tom, aby sa spolupráca Maďarska so Slovenskom priebežne rozvíjala, čo je v prospech oboch krajín. Dosiahli sme spoločne pekné výsledky a sme pripravení, aby sme tieto vzťahy ďalej budovali v rámcoch Európskej únie, ktorej sme už obe krajiny dávno členmi," píše Menczer.



Kollár v televízii Markíza v nedeľňajšej relácii Na telo vyjadril obavy, že o chvíľu si ruský prezident Vladimir Putin s Orbánom "rozparcelujú" Slovensko. „(Maďari) Hovoria o veľkom Uhorsku, kupujú si u nás nehnuteľnosti, rozdávajú pasy. To nie je sranda,“ povedal s tým, že ruská agresia podkopáva medzinárodný systém, ktorý zaručuje suverenitu aj Slovensku, čo by časom podľa Kollára mohol využiť aj Orbán smerom k Slovensku.











