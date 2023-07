Menczer: Wlachovský rieši dodávky zbraní Ukrajine namiesto mieru

Budapešť 31. júla (TASR) - Štátny tajomník maďarského rezortu diplomacie Tamás Menczer v pondelok pre agentúru MTI kritizoval slovenského ministra zahraničných vecí. O Miroslavovi Wlachovskom povedal, že sa spolieha na dodávky zbraní Ukrajine. Namiesto zbraní by ale teraz bolo podľa Menczera potrebné priniesť rozhodnutie o mieri. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Maďarský diplomat poznamenal, že Wlachovský by mal pravdu, keby na fronte existovalo riešenie tohto konfliktu, ktoré tam však nie je.



"Na fronte je iba smrť, preto by bolo potrebné namiesto zbraní teraz rozhodnúť o mieri," podčiarkol Menczer. Podľa neho je tiež pravda, že toto rozhodnutie musí padnúť aj v Moskve. Avšak aj vo Washingtone a následne aj v Bruseli, dodal. Na Ukrajinu by sa nemali vyvážať zbrane, ale mier, pripomenul pozíciu maďarskej vlády.



MTI pripomína, že šéf slovenskej diplomacie na Twitteri v nedeľu okrem iného napísal: "Vojna sa môže skončiť zajtra. Problémom nie je EÚ, ale Rusko". Neskôr Wlachovský vyjadril nádej, že je zrejmé, kto je agresorom, píše agentúra MTI.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)