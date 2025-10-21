< sekcia Slovensko
Mení sa určovanie školských obvodov, zavedie sa verejný poskytovateľ
Verejným poskytovateľom výchovy a vzdelávania budú všetky materské, základné a stredné školy zriadené obcou, samosprávnym krajom alebo regionálnym úradom.
Bratislava 21. októbra (TASR) - Spôsob určovania školských obvodov sa zmení. Vznikne nový inštitút verejného poskytovateľa výchovy a vzdelávania. Verejný poskytovateľ bude povinný prednostne prijímať deti a žiakov podľa príslušnosti verejného školského obvodu a nemal by podmieňovať poskytovanie vzdelávania žiadnym protiplnením. Vyplýva to zo zákona o školskej správe, ktorý v utorok schválila Národná rada (NR) SR.
„Verejný poskytovateľ bude prijímať prednostne deti a žiakov podľa príslušnosti verejného školského obvodu v rozsahu najmenej 70 percent z kapacitnej možnosti školy v prípade výberu jedného verejného školského obvodu alebo 90 percent z kapacitnej možnosti školy, ak si zvolí všetky verejné školské obvody na území obce, pričom nebude podmieňovať poskytovanie výchovy a vzdelávania žiadnym protiplnením (s vymedzenými výnimkami, napríklad príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školskom klube detí),“ priblížilo ministerstvo školstva.
Verejným poskytovateľom výchovy a vzdelávania budú všetky materské, základné a stredné školy zriadené obcou, samosprávnym krajom alebo regionálnym úradom. Budú môcť ním byť i školy zriadené cirkevným alebo súkromným zriaďovateľom, ak sa rozhodnú poskytovať výchovu a vzdelávanie za zákonom vymedzených podmienok.
Verejný školský obvod určia obce. Vymedziť majú spádové územie pre materské a základné školy tak, aby v rámci jedného obvodu bola určená jedna materská alebo základná škola zriadená obcou, samosprávnym krajom alebo regionálnym úradom. „Zároveň by sa umožnilo, aby na žiadosť cirkevného alebo súkromného zriaďovateľa obec zaradila do verejného školského obvodu ľubovoľný počet materských a základných škôl, ktoré sú verejným poskytovateľom výchovy a vzdelávania,“ doplnil rezort.
Pri určovaní verejných školských obvodov sa má prihliadať na kapacitu školských budov, vzdialenosť z miesta trvalého pobytu dieťaťa do školy a dopravnú infraštruktúru obce. „Navyše bude musieť byť pri určovaní verejného školského obvodu dodržaný zákaz segregácie vo výchove a vzdelávaní a princíp inkluzívneho vzdelávania,“ upozornilo ministerstvo. Verejné školské obvody majú byť tiež zvlášť určené pre školy poskytujúce povinné predprimárne vzdelávanie a povinnú školskú dochádzku v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.
Poslanci schválili k návrhu viaceré zmeny, ktoré prišli v rámci rokovania v druhom čítaní. Odôvodnili ich vytvorením predpokladov na to, aby mohli cirkevné a súkromné školy prijímať deti a žiakov, ktorí prijímajú ich zameranie a charakter. Škola bude môcť prijímať každé dieťa alebo žiaka, ktorí spĺňajú „vopred určené a zverejnené kritériá prijatia a prijímajú zameranie a charakter školy“, ak škola má voľnú kapacitu alebo ak počet uchádzačov s týmito kritériami prevyšuje kapacitu školy, „prijímanie sa uskutoční podľa poradia určeného týmito kritériami“. Ak pôjde o cirkevnú materskú školu alebo základnú školu, môže škola zaradiť medzi tieto kritériá aj „preukázanie súladu výchovy a hodnotového formovania v rodinnom prostredí s charakterom a zameraním zriaďovateľa, a to spôsobom určeným školským poriadkom“.
Cieľom zmien je podľa navrhovateľov zjednodušiť a sprehľadniť pravidlá zaraďovania cirkevných a súkromných škôl do verejných školských obvodov, „a to aj s ohľadom na to, aby sa rozšírili možnosti týchto škôl prijímať deti alebo žiakov, ktorí prijímajú ich zameranie a charakter“.
Ďalšou úpravou sa má zabezpečiť, aby cirkevná škola alebo súkromná škola mohla prednostne prijímať nielen deti alebo žiakov z príslušného verejného školského obvodu, ale aj iné skupiny detí alebo žiakov podľa potrieb a povahy príslušnej školy.
Parlament schválil aj pozmeňujúci návrh poslanca Jozefa Habánika (Smer-SD), ktorý upravuje možnosti obsadenia funkcie hlavného školského inšpektora, ako aj jeho odvolania. Ak bol hlavný školský inšpektor vymenovaný bez výberového konania, minister školstva ho bude môcť aj bez uvedenia dôvodu odvolať.
