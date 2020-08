Meningokok zabije jedného z 10 chorých aj napriek vhodnej liečbe

Bratislava 12. augusta (TASR) – Choroby spôsobené meningokokmi zabijú aj napriek vhodnej liečbe jedného z desiatich chorých. Približne každý piaty pacient, ktorý takúto chorobu prežije, utrpí závažné trvalé následky. Najviac ohrozené sú deti v prvom roku života. V stredu na to upozornili odborníci na tlačovej konferencii. Podľa ich slov je riešením očkovanie.



Prednosta II. detskej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici Karol Králinský poukázal na to, že komplikácie, ktoré môžu vyvolať ochorenia spôsobené baktériou meningokoku, môžu byť spojené s amputáciou končatín, stratou sluchu, nekrózou, poruchami poznávacích schopností či psychickými poruchami.







Meningokoky sú podľa jeho slov "zákerné" v tom, že majú nešpecifické príznaky a nástup ochorenia býva veľmi rýchly. "Prvotné príznaky sú ako pri obyčajnej viróze, nádche či chrípke, čiže neviete presne špecifikovať, že to bude také zákerné," uviedol. Ak pacienti nie sú správne liečení, približne 70 percent z nich zomrie.



Pediater, imunológ a odborník v oblasti očkovania v špeciálnych situáciách z kliniky detí a dorastu v Martine Miloš Jeseňák upozornil, že meningitída, čiže zápal mozgových blán, patrí spolu so sepsou - otravou krvi medzi invázne meningokokové ochorenia. Vysvetlil, že nebezpečné sú meningokoky typu A, B, C, W a Y. "Vyvolávajú veľmi nebezpečné, závažné a veľmi rýchlo prebiehajúce ochorenia," uviedol.



Odborníci vysvetlili, že o tom, či človek, ktorý príde do kontaktu s meningokokomi, ochorie, rozhoduje "vybavenie" konkrétneho kmeňa meningokokov a stav imunitného systému človeka. Baktéria sa prenáša z človeka na človeka vzduchom - kvapôčkovou infekciou, kontaktom s človekom, ktorý je tzv. nosičom meningokokov. Tie dočasne osídľujú horné dýchacie cesty ľudí, zvyčajne niekoľko mesiacov a potom spontánne vymiznú.



Uviedli tiež, že v bežnej európskej populácii sa vždy vyskytuje asi desať nosičov meningokokov, pričom tieto baktérie u nich zvyčajne nevyvolajú invázne ochorenia. Ohrození sú často aj adolescenti a mladí dospelí.



Infekcia sa prejavuje bolesťami hlavy, vysokými horúčkami a fialových fľakov na tele, ktoré po zatlačení nezmiznú. "Najdôležitejšie a najrizikovejšie sú väčšinou prvé hodiny. Eventuálne je niekedy potrebné hneď pri podozrení na túto infekciu, bez ohľadu na to, či sa potvrdí alebo nie, ale ak je vysoké klinické podozrenie, podať vnútrožilové antibiotiká," doplnil Jeseňák s tým, že úplné vyliečenie môže trvať od niekoľkých týždňov až do niekoľkých mesiacov.



Očkovanie proti meningokokom v súčasnosti nepatrí medzi povinné, je dobrovoľné. "Rodič si musí vakcínu kúpiť, ale všetky sú dostupné proti všetkým piatim sérotypom. Je to zatiaľ iba na osvete, lekároch a rodičoch, ako sa rozhodnú," uzavrel Králinský.