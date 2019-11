Meningokové ochorenia ohrozujú najmä deti, prevenciou je očkovanie

Banská Bystrica 7. novembra (TASR) - Za prvých desať mesiacov tohto roka evidovali odborníci na Slovensku 27 invazívnych meningokokových ochorení, z toho štyri úmrtia. V troch prípadoch išlo o deti do jedného roka, jeden prípad bol vo veku 45 až 55 rokov.



Vlani bolo na Slovensku evidovaných 37 týchto ochorení. "Okrem zápalu mozgových blán išlo v niektorých prípadoch aj o otravu krvi. Najvyššia chorobnosť bola v Prešovskom kraji," informovala hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici Mária Tolnayová.



Ako ďalej uviedla, najviac chorých boli medzi deťmi do piatich rokov. Hlásených bolo aj šesť úmrtí, v piatich prípadoch išlo deti do troch rokov, jeden prípad bol vo veku 55 až 65 rokov.



"Meningokoková meningitída je život ohrozujúce ochorenie, ktoré môže byť spočiatku ťažko rozpoznateľné. Vyvolávateľom je opúzdrená baktéria – meningokok, ktorý má viac typov. V Európe vrátane Slovenska vyvoláva najčastejšie ochorenie meningokok skupiny B a C," priblížila Jana Kerlik z odboru epidemiológie banskobystrického RÚVZ.



Začiatok meningokokového ochorenia je náhly, pridružia sa silné bolesti hlavy, vysoké horúčky, vracanie a kŕče. Typickým príznakom zápalu mozgových blán je stuhnutie šije.



"U najmenších detí, ktoré nemajú ešte zrastenú fontanelu, je výrazným prejavom jej vyklenutie. Pri meningokokovej meningitíde sa objavujú na tele červenofialové škvrny v dôsledku krvácania malých ciev do kože. Ochorenie môže vyústiť do otravy krvi, zanechať trvalé zdravotné následky, prípadne skončiť fatálne," dodala Kerlik s tým, že je dôležitý rýchly zásah lekárov a včasné podanie antibiotickej liečby.



V rámci prevencie tohto ochorenia je dostupné očkovanie, ktoré na Slovensku nie je preplácané poisťovňami. V Českej republike bol schválený návrh, podľa ktorého by sa už od budúceho roka malo plne hradiť očkovanie proti meningokokom u detí do jedného roka.



"Aj keď chorobnosť na meningokokovú meningitídu u najmenších detí je u nás približne rovnaká ako v Českej republike, takáto možnosť je na Slovensku zatiaľ v nedohľadne," dodala Tolnayová.



V rámci Európy je očkovanie proti meningokokovej meningitíde súčasťou národných očkovacích plánov v 14 krajinách, pričom bol pozorovaný pokles výskytu meningokokových ochorení u detí po zavedení očkovania.