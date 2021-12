Fond Kultminor dokončil 93 % schválených žiadostí o dotáciu

Bratislava 8. decembra (TASR) – Fond na podporu kultúry národnostných menšín (Kultminor) k aktuálnemu obdobiu administratívne sfinalizoval 1441 z celkového počtu 1555 schválených žiadostí o dotáciu. TASR o tom informovala riaditeľa fondu Alena Kotvanová. "V súčasnosti tak ostáva uzavrieť a vyplatiť 114 projektov v rámci tohtoročných piatich výziev, teda už len približne sedem percent," dodala.



Poukázala na to, že od augusta, keď bolo vyplatených menej ako 6,6 percenta projektov, dokázali zamestnankyne fondu za necelých päť mesiacov v úzkej spolupráci so žiadateľmi pripraviť na podpis a vyplatiť viac ako 1235 zmlúv. Kotvanová reagovala na ostatné, decembrové zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny (VNMES), na ktorom zástupcovia národnostných menšín kritizovali výkonnosť a meškajúce spracovávanie a vyplácanie dotácií. "Členovia výboru dostali analýzu dôvodov, ktoré sa podpísali pod alarmujúcu situáciu v lete tohto roku, ako aj návrh opatrení, ktoré pomôžu takýmto situáciám v budúcnosti predchádzať vrátane legislatívneho zabezpečenia dostatočných personálnych a materiálnych kapacít potrebných na plnenie všetkých úloh fondu," upozornila Kotvanová.



Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny informoval, že v rámci diskusie predložil člen výboru Ábel Ravasz pozmeňujúci návrh k zákonu o Kultminor, ktorý by fondu umožňoval podporovať chod a prevádzku menšinových kultúrnych organizácií. Momentálne môže fond podporovať konkrétne projekty, avšak možnosť finančne podporiť chod a prevádzku kultúrnych organizácií neexistuje. "Viacerí členovia návrh privítali, ale niektorí poukazovali aj na možné riziká tejto zmeny. Navrhli ďalšie konzultácie, pri ktorých sa vyjasnia možnosti uchádzania sa o spomínané finančné prostriedky," priblížili z úradu splnomocnenca.



Fond na podporu kultúry národnostných menšín vznikol v roku 2017, jeho cieľom je podporovať a stimulovať kultúru národnostných menšín, najmä vytváraním podporných mechanizmov na tvorbu a šírenie kultúrnych a vedeckých hodnôt. Na naplnenie cieľov disponuje osemmiliónovou alokáciou. Do júla 2021 bol riaditeľom fondu Norbert Molnár, od augusta vedie verejnoprávnu inštitúciu Alena Kotvanová, ktorá uspela vo výberovom konaní.