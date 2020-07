I. Matovič a splnomocnenec L. Bukovszky: Menšiny majú mať nový úrad

Bratislava 9. júla (TASR) – Slovensko potrebuje menšinový zákon upravujúci aj inštitucionálne zabezpečenie menšinových práv. Mal by preto vzniknúť nový úrad, respektíve ministerstvo pre menšiny. Na sociálnej sieti to uviedol splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky, ktorý oznámil, že sa na tom zhodol s predsedom vlády SR Igorom Matovičom na spoločnom stretnutí.



"Viedli sme konštruktívnu debatu o mojich kompetenciách, o menšinových právach a o legislatívnych zámeroch vlády," uviedol Bukovszky. Informoval, že témou diskusie bolo aj blížiace sa sčítanie obyvateľstva. "Pánovi premiérovi som v tejto súvislosti navrhol, aby pred sčítaním vyslal pozitívny signál pre menšiny, v ktorom by sa vyslovil za tolerantné Slovensko, kde sa menšiny nemusia obávať priznať svoju identitu," oznámil splnomocnenec.



Priznal, že ani po stretnutí nemá jasno, ako dlho ešte ostane na svojej pozícii, keďže bol vymenovaný predchádzajúcou vládou. Na rozdiel od zmeny na poste splnomocnenca pre rómske komunity, ktorá prišla po desiatich dňoch od zmeny vlády, sa personálnej výmene vo funkcii splnomocnenca pre národnostné menšiny doteraz Matovičov kabinet priamo nevenoval.