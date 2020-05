Programové vyhlásenie vlády má pripravenú aj verziu v maďarčine

Bratislava 13. mája (TASR) - Programové vyhlásenie vlády (PVV) je preložené do maďarčiny. Na sociálnej sieti to oznámil splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky.



"V utorok som skompletizoval preklad a postúpil na vedenie Úradu vlády SR," oznámil o preklade vládneho programu do jazyka najväčšej národnostnej menšiny na území SR.



Vláda v PVV, ktorý bol v Národnej rade SR schválený 30. apríla, hovorí v o ochrane a podpore národnostných menších ako o svojom prirodzenom poslaní. Zabrániť, respektíve spomaliť asimiláciu národnostných minorít má pomôcť i plánovaný zákon o postavení národnostných menšín i samostatný úrad pre národnostné menšiny, ktorý by nahradil súčasný úrad splnomocnenca vlády. Kabinet v PVV hovorí aj o možnosti rozšíriť pôsobnosť zákona o používaní jazykov národnostných menšín na vyššie územné celky.



Úrad splnomocnenca pre národnostné menšiny na začiatku mája pripravil tiež päť verzií oficiálneho portálu korona.gov.sk. Informácie o identifikovaných prípadoch a vývoji situácie týkajúcej sa pandémie nového koronavírusu sú prístupné i v rómskej, maďarskej, nemeckej, rusínskej a ukrajinskej jazykovej mutácii.