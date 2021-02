Židovská obec podporuje výzvu zachovať otázky o národnosti pri sčítaní

Bratislava 1. februára (TASR) – Tvrdiť, že identita je jedna a nedeliteľná je zjednodušovaním oveľa zložitejšej reality. Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku (ÚZŽNO) to uviedol v reakcii na iniciatívu vypustiť z dotazníka pri sčítaní obyvateľov podotázku týkajúcu sa väzieb k druhej národnosti.



Predseda ÚZŽNO Richard Duda zdôraznil, že identita sa skladá z viacerých prvkov a ako príklad zvýrazňuje Slovákov so židovskými koreňmi. "Žijú na Slovensku, lebo k tejto krajine cítia príslušnosť, majú k nej vzťah, a zároveň si ctia kultúru a tradície židovského etnika, ku ktorému sa hlásili ich predkovia," uviedol. "I preto je možnosť uvedenia dvoch národností pre nich spôsobom, ako vyjadriť úctu k hodnotám, ktoré priniesla minulosť, a zároveň je to odkaz, že sa na tieto hodnoty nezabudne,“ dodal.



Pripomenul tiež, že možnosť uviesť dve národnosti sa stretla v minulosti s pozitívnym ohlasom pri cenze uskutočnenom napríklad v Maďarsku, kde viedla k výraznému zvýšeniu počtu tých, ktorí sa prihlásili k slovenskej menšine.



Návrh vypustiť podotázku, ktorá sa týkala druhej národnosti predložil do pripomienkového konania Štatistický úrad (ŠÚ), iniciatíva prišla potom, čo minulý týždeň vyzval na takýto krok poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Gyimesi (OĽANO). Podľa neho postavené otázky posilňujú asimiláciu príslušníkov národnostných komunít a výsledky môžu byť skreslené. Nesúhlasili s tým však poslanci SaS a Za ľudí.



Krok ŚÚ kritizuje splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky, pripomína, že ŠÚ pripravil metodiku sčítania po dlhej diskusii so zástupcami národnostných menšín, s participáciou domácich i zahraničných expertov.



V mene Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny pripravuje výzvu za zachovanie druhej otázky týkajúcej sa národnosti. S rezolúciou sa plánuje obrátiť na vedenie štátu i samotný ŠÚ.