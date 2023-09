Merašický: KDH zatiaľ nerokuje so stranami o ich vzdaní sa kandidatúry

Bratislava 17. septembra (TASR) - KDH aktuálne nerokuje so žiadnou stranou o tom, že by sa vzdala kandidatúry vo voľbách v prospech hnutia. Pre TASR to uviedol podpredseda KDH Tomáš Merašický. Prípadné rokovania v budúcnosti nevylúčil, aktuálne však nie sú plánované.



Merašický poukázal na vyjadrenia niektorých strán, že z boja neodstúpia ani v prípade nízkych preferencií. Upozornil na hrozbu prepadnutia hlasov množstva voličov. Pripomenul, že KDH ešte pred podaním kandidátnych listín ponúklo spoluprácu viacerým stranám a osobnostiam. "Niektorí ponuku využili, s niektorými politikmi k dohode neprišlo a rozhodli sa, že budú spájať politickú scénu takým spôsobom, že si založia nové strany. My to musíme len rešpektovať," povedal.



Mrzí ho, že predvolebná kampaň nemá štandardný priebeh a strany nebojujú viac prezentovaním svojich vízií a programov. "Momentálne kampani a virvaru dominujú kauzy a vojna v polícii, v pozadí sú témy, ktoré by mali byť dôležité, aby sa ľudia vedeli správne rozhodnúť, ktorú stranu budú voliť," zhodnotil.



Myslí si, že KDH sa tentokrát do parlamentu dostane. Rokovania o prípadnej povolebnej spolupráci si vie predstaviť so stranami, ktoré chcú riešiť situáciu v zdravotníctve, školstve a ktoré budú pomáhať samosprávam. Podčiarkol, že KDH nebude nikdy spochybňovať členstvo v Európskej únii a NATO, ale bude sa ich snažiť rozvíjať.



Dodal, že hnutie do vlády nepôjde s takými stranami, ktoré by chceli uzákoniť registrované partnerstvá a zároveň ich povýšiť na úroveň sviatostného manželstva, ktoré je zakotvené aj v ústave ako zväzok muža a ženy.



"Cieľom a úlohou politických strán a ani KDH nie je bojovať proti čomukoľvek a proti menšinám. Chceme pomáhať ľuďom bez rozdielu," ozrejmil. Myslí si, že aj ľudia s inou sexuálnou orientáciou majú mať svoje práva. V otázke ich právnych zväzkov by podporil napríklad fiduciárne vyhlásenia, ktoré v minulosti predložil exminister spravodlivosti Viliam Karas.



V otázke interrupčných zákonov je za zachovanie statusu quo. KDH plánuje podľa jeho slov presadzovať pomoc rodinám a jednorodičom. "Chceme, aby sa pôrodnosť zvyšovala, inak bude Slovensko vymierať," poznamenal. Ochranu života si vie predstaviť formou edukácie a prevencie. Na margo sexuálnej výchovy v školách poznamenal, že odborníci by mali hľadať dohodu na podobe učebných osnov a reforme školstva. Nepáči sa mu však spôsob takejto výchovy v niektorých západoeurópskych krajinách a Škandinávii.