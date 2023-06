Mesiac autorského čítania predstaví slovenských,ale aj českých autorov

Bratislava 26. júna (TASR) - Najväčší stredoeurópsky literárny festival Mesiac autorského čítania (MAČ) sa začne 3. júla. Do 2. augusta privíta 31 nórskych spisovateľov. V Bratislave, Banskej Štiavnici a Prešove sa môžu návštevníci tešiť na predstaviteľov súčasnej nórskej, ale aj slovenskej a českej literatúry. O programe 24. ročníka festivalu informovali organizátori na pondelkovej tlačovej konferencii.



Festival každoročne reprezentuje dve hlavné programové línie. Domácu reprezentuje literatúru usporiadateľských krajín, druhá tvorbu inej krajiny, ktorá je v danom roku čestným hosťom. "Tento rok budú mať Slováci možnosť o niečo viac spoznať nórsku literatúru a kultúru vo všeobecnosti," uvádzajú organizátori. "Počas podujatí zaznejú texty troch desiatok autorov a autoriek aj v následnom rozhovore spoznáme hlbšie a hlbšie kultúrne reálie Nórska," hovorí riaditeľ festivalu František Malík. "Zažiť MAČ, je akoby ste nečítali len knihu, ale rovno celú krajinu," dodal.



Mesiac autorského čítania otvorí 3. júla v Slovenskej národnej galérii (SNG) svojou prezentáciou nórsky autor a intelektuál Lars Saabye Christensen, ktorému na Slovensku vyšla v roku 2015 novela Herman. Česko-slovenskú scénu zastúpi Jaroslav Rudiš. Večer bude hudobne sprevádzať Nina Kohout.



Ako ďalej informoval za organizátorov Marek Hudec, návštevníkov okrem severskej krimi literatúry čakajú stretnutia s víťazmi medzinárodných cien aj s mladými autormi, zastúpení sú tvorcovia prózy i poézie. Sú medzi nimi napríklad Nina Grünfeld, Asne Seierstad, Are Kalvo, Jorn Lier Horst či Vigdis Hjorth.



Literatúru na festivale doplní hudobný program, na podujatiach sa predstavia Vesnu, Erika Rein, Nina Rosa, St. Mark či Vojtík.



Stretnutia nórskych autorov po boku ich slovenských a českých autorov sa v Bratislave uskutočnia od 4. júla v Rómerovom dome. Okrem hlavného mesta si nórsku literatúru bude možné vypočuť v Banskej Štiavnici v kultúrnom centre Eleuzína a počas festivalu n:ear. "Predstavia sa tam nórski autori M. Seppola Simonsen a Jorn Lier Horst po boku slovenských autorov Daniela Majlinga a Juraja Červenáka. V rámci festivalu n:aer si budú môcť návštevníci vypočuť čítanie Pavla Klusáka, Anny Gruskovej či Jakuba Juhásza," avizujú organizátori. Od 17. júla sa MAČ presunie na východ Slovenska, kde v Prešove privíta návštevníkov koncertná sieň Stromoradie.