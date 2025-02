Mestá: EÚ by mala podporiť bývanie aj pre vysokopríjmových obyvateľov

Trenčín 27. februára (TASR) - Slovensko potrebuje mať s podporou Európskej únie (EÚ) možnosť stavať byty nielen pre menej a stredne zárobkovo silné osoby, ale aj pre ľudí, ktorí zarábajú podstatne viac. Mestá by tak dokázali podporiť zachovanie kvalitnej pracovnej sily. Po štvrtkovom stretnutí predstaviteľov Únie miest Slovenska (ÚMS) so slovenskými poslankyňami Európskeho parlamentu (EP) to povedal prezident ÚMS Richard Rybníček.



"Podpora bývania zo strany Európskej únie by mala byť aj pre ľudí, ktorí prichádzajú do našich miest robiť projekty napríklad v IT biznise, umelej inteligencii alebo vo firmách, kde sa zarába podstatne viac. Títo ľudia potrebujú štartovacie byty. Ak by Európska únia takýto typ bývania podporila, bolo by to veľmi dobre," doplnil Rybníček s tým, že táto téma je pre budúce obdobie v Európskej únii aktuálna.



Podľa podpredsedníčky Výboru pre regionálny rozvoj EP Ľubice Karvašovej (PS) na európskej úrovni sa pripravuje revízia kohéznej politiky prebiehajúceho programovacieho obdobia a jednou z tém bude aj nájomné bývanie.



"V rámci revízie eurofondov nastanú zmeny v prioritách, očakávame, že Európska komisia zahrnie do revízie eurofondov aj tému bývania a Komisia príde s návrhom na zvýšenie finančných zdrojov práve do oblasti bývania. Je to celoeurópska téma a mestá a obce najlepšie vedia, aké majú potreby aj v oblasti bývania," zdôraznila Karvašová.



Ako dodala, sú to práve mestá, ktoré by mali rozhodovať o tom, aké typy bytov budú poskytovať - či štartovacie byty pre mladú generáciu alebo iný typ bytov.



"Na európskej úrovni sa snažíme presadiť, aby mestá a regióny mali priamy prístup k európskym zdrojom. V každej oblasti, aj v bývaní, sa ukazuje, že potrebujeme lokálne riešenia," doplnila Karvašová.