Mestá požadujú urýchlené preplatenie nákladov za prvé kolá testovania

Bratislava 19. novembra (TASR) - Mestá a obce sú pripravené aj naďalej spolupracovať pri celoplošnom testovaní, požadujú však urýchlené preplatenie nákladov za prvé aj druhé kolo. Únia miest Slovenska (ÚMS) to uviedla v reakcii na prípadnú realizáciu ďalších kôl celoplošného testovania. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.



"Plošné testovanie nie je zadarmo a bez finančných prostriedkov mestá nedokážu ďalšie kolá na vlastné náklady realizovať," vysvetľuje ÚMS. Prax predošlých kôl testovania podľa únie ukázala, že mestá dokážu byť maximálne súčinné, potrebujú však jasnú a férovú komunikáciu zo strany štátu. ÚMS preto podporuje požiadavky samospráv, aby boli včas prijaté jasné a zrozumiteľné rozhodnutia a opatrenia.



Premiér Igor Matovič (OĽANO) vo štvrtok oznámil, že do Vianoc by sa malo uskutočniť ďalšie plošné testovanie. Bližšie informácie zatiaľ nezverejnil. Epidemiológovia aj ústredný krízový štáb podľa jeho slov vyhodnotili plošné testovanie ako dôležité, pretože dokázalo skresať počet pozitívnych ľudí, ktorí denne pribúdali. Matovič tiež uviedol, že v hre môže byť aj decembrový lockdown, ak sa ľudia nebudú chcieť zúčastniť na dobrovoľnom testovaní.