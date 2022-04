Mestá prijímajú aj neskôr podané žiadosti o príspevok za ubytovanie

Bratislava 11. apríla (TASR) - Mestá vyhoveli požiadavke prijímať žiadosti o príspevok za ubytovanie odídencov, ktoré prišli po 7. apríli. Aby stíhali žiadosti vybavovať v predĺženom termíne, prispôsobili tomu svoje úradné hodiny aj personálne kapacity. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Únie miest Slovenska (ÚMS) Daniela Piršelová.



"ÚMS je neustále v kontakte s členskými mestami a môžeme jednoznačne potvrdiť, že slovenské mestá sa aj od začiatku tejto krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine snažia zo všetkých svojich síl zvládnuť ďalšie a ďalšie úlohy, nároky, požiadavky, pred ktoré sú postavené," priblížila hovorkyňa.



Bratislavská mestská časť Petržalka prijíma žiadosti o príspevok na ubytovanie, no upozorňuje, že už len v pondelok a utorok (12. 4.). "V stredu musia byť všetky podklady sfinalizované," uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Aj bratislavská Karlova Ves prijíma výkazy za ubytovaných Ukrajincov po 7. apríli. "Prípadov doručenia výkazov po termíne bolo len zopár, všetky sme akceptovali. V dôsledku zvýšeného náporu sme rozšírili úradné hodiny centra služieb občanom. Ukrajinskej agende sa naši pracovníci venujú počas sobôt v čase od 8.00 h do 12.00 h až do odvolania," skonštatoval hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes.



Ministerstvo vnútra (MV) SR požiadalo obce, aby akceptovali aj neskôr podané žiadosti o príspevok za ubytovanie odídencov a prispôsobili náporu svoje úradné hodiny. Oficiálne mali záujemcovia podať výkaz za február a marec do 7. apríla. Rezort deklaroval, že neskorší termín zaslania dokumentov bude akceptovať aj samotným obciam.



"Vzhľadom na veľkonočné sviatky bude akceptovať aj prehľady doručené v najbližší pracovný deň po 15. apríli, t. j. do 19. apríla. Takisto obce by mali akceptovať aj výkazy prenajímateľov doručené po 5. pracovnom dni v mesiaci, teda v tomto prípade po 7. apríli," uviedli z tlačového odboru ministerstva vnútra.