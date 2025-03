Mestá: Termínov na cudzineckej polícii stále nie je dostatok

Bratislava 7. marca (TASR) - Termínov na cudzineckej polícii stále nie je podľa Únie miest Slovenska (ÚMS) dostatok. Samosprávne združenie má pred začiatkom zápisov na základné školy obavy. Od budúceho školského roka totiž platí povinná školská dochádzka aj pre deti cudzincov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová. Ministerstvo vnútra tvrdí, že implementovalo viacero opatrení a pripravuje ďalšie.



"Situácia na cudzineckej polícii je neúnosná. Na integračné centrá v mestách sa obracajú bezradní a bezmocní cudzinci, prevažne matky s deťmi, ktoré potrebujú riešenie teraz a my im, žiaľ, nemáme ako pomôcť," dodala Piršelová. Upozornila, že od októbra, keď ÚMS na situáciu upozornila, sa problémy prehĺbili.



Podľa e-mailovej komunikácie zahraničnej občianky, ktorá chcela zostať v anonymite, s cudzineckou políciou, ktorú má TASR k dispozícii, polícia upozorňuje, že na základe vyhláseného mimoriadneho stavu v súvislosti s prílevom cudzincov pre vojnu na Ukrajine je povolenie na trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo tolerovaný pobyt platné aj po uplynutí jeho platnosti.



Zahraničná občianka, ktorá s políciou komunikovala, upozornila, že jej päťročné povolenie na trvalý pobyt na Slovensku sa končí a chcela si ho obnoviť na neurčito. Na Slovensku pracuje a žije dlhodobo. Žena sa pokúsila aj o udelenie výnimočného termínu prostredníctvom e-mailu. Ten je však podľa polície určený iba pre osoby vyššieho veku, osoby mladšie ako 18 rokov či osoby so zdravotnými problémami.



Hovorca ministerstva vnútra SR Matej Neumann v reakcii pre TASR ozrejmil, že v posledných rokoch vzrástol počet cudzincov na Slovensku o 300 percent. "Kým v roku 2015 malo u nás platný pobyt 84.787 cudzincov, koncom roka 2024 to bolo až 337.140 cudzincov," uviedol. Kolapsu pobytovej agendy podľa neho po začiatku vojny na Ukrajine zabránili prijaté opatrenia. Avizoval tiež, že ministerstvo pracuje na zmene legislatívy, ktorá by mohla pri niektorých povoleniach na pobyt obmedziť ich vydané množstvo. Argumentuje pri tom zavedením podobnej legislatívy v iných krajinách.



Termíny sú podľa neho vo všeobecnosti k dispozícii s výnimkou hlavného mesta, ktoré pociťuje nápor. Neumann vysvetlil, že na získanie povolenia na pobyt je potrebné osobne sa po splnení zákonných podmienok dostaviť na oddelenie cudzineckej polície pre zosnímanie biometrických údajov. "V blízkej dobe plánujeme zautomatizovať tento úkon, čo výrazne urýchli procesy a odbremení pracovníkov oddelení cudzineckej polície, ako aj na oddeleniach dokladov pre našich občanov," avizoval.



Neumann poukázal, že rezort sa situáciu snaží riešiť systémovo. "Novelou zákona o pobyte cudzincov účinnou od decembra 2024 sa napríklad zaviedla možnosť využívať elektronické služby na podávanie žiadostí v rámci riešenia vybraných životných situácií cudzincov a na komunikáciu s cudzineckou políciou, pričom v budúcnosti sa plánuje rozšíriť okruh týchto situácií vrátane zlepšenia používateľskej prívetivosti e-služieb," uviedol.



Ako dodal, cudzinecká polícia chce otvoriť spracovateľské centrá na vybavovanie takýchto žiadostí. V pláne má aj otvorenie veľkokapacitného centra v Snine, kde by cudzinci mohli vybaviť svoje žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska. Spomenul aj ďalšie opatrenia, ktoré rezort robí na zlepšenie situácie.