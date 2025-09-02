< sekcia Slovensko
Mestá vyjadrili podporu Slovenskej akadémii vied a vedeckej komunite
Pripojili sa tiež k hlasom, ktoré bránia odborníkov a dôveryhodné vedecké inštitúcie pred neodôvodnenými útokmi a diskreditáciou.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) vyjadruje plnú podporu Slovenskej akadémii vied (SAV) a vedeckej komunite. Pripája sa tiež k hlasom, ktoré bránia odborníkov a dôveryhodné vedecké inštitúcie pred neodôvodnenými útokmi a diskreditáciou. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.
„Dôvera vo vedu, výskum a fakty je pre zdravie a bezpečnosť našej spoločnosti kľúčová,“ podotkla Piršelová. ÚMS pripomína, že počas pandémie stáli mestá v prvej línii a tvorili záchrannú sieť pre svojich obyvateľov. Vďaka overeným vedeckým poznatkom, kredibilným odborníkom a vakcinácii sa podarilo zachrániť tisíce životov a zmierniť dôsledky pandémie, tvrdí.
„Útoky na odborníkov, vedcov či vedecké inštitúcie a spochybňovanie výsledkov ich činnosti bez faktickej protiargumentácie vnímame ako nebezpečné podkopávanie dôvery verejnosti vo fakty, odborné poznanie a kritické myslenie. SAV je pre Slovenskú republiku relevantnou autoritou. Jej hlas musí mať váhu, nesmie byť znevažovaný politickými útokmi,“ povedal viceprezident ÚMS a primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.
Analýza podľa SAV ukázala, že vakcíny proti novému koronavírusu obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. Upozornila, že riziká, na ktoré upozorňoval splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár, sa nepreukázali a vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce.
