Handlová pripravuje ďalší ročník gastronomického benefičného podujatia
Autor TASR
Handlová 24. marca (TASR) - Mesto Handlová pripravuje ďalší ročník gastronomického benefičného podujatia Varenica. Tímy, ktoré budú mať záujem variť, sa musia nahlásiť Domu kultúry a knižnici mesta Handlová do 20. apríla, samotné podujatie bude 2. mája. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
„Tímy, ktoré sa budú chcieť zúčastniť na Varenici, sa musia nahlásiť do 20. apríla na email riaditeľa Domu kultúry a knižnice mesta, do tela emailu musia uviesť názov družstva a názov jedla, ktoré budú pripravovať, meno a kontakt na hlavného kuchára,“ priblížila Paulínyová. Podmienkou účasti na podujatí je podľa nej platný zdravotný preukaz pre kuchára.
Podujatie sa uskutoční 2. mája od 8.00 h na Námestí baníkov, jedlá by mali tímy vydávať v jednotný čas o 11.00 h. „Odporúčaný finančný príspevok je 4,50 eura za hlavné jedlo alebo bohatú polievku a dve eurá za jeden kus koláča, respektíve iného pečiva,“ doplnila hovorkyňa mesta. O tom, komu poputuje výťažok z tohtoročnej Varenice, bude samospráva podľa nej informovať.
Gastronomické benefičné podujatie pripravila radnica po prvý raz v roku 2024. Reagovala tak na pozitívne ohlasy od obyvateľov na nápad uskutočniť ďalší gastronomický zážitok na námestí v Handlovej v štýle predvianočnej benefičnej Handlovskej kapustnice, ktorú organizuje už viac ako 20 rokov.
V minulom roku sa na Varenici zúčastnilo sedem tímov, ktoré pripravili ostrokyslú polievku, kotlíkový guláš, párance, palacinky, nealkoholický punč, kapustnicu či palacinky. Výťažok z podujatia poputoval Spojenej škole v Handlovej na canisterapiu.
