Bratislava 15. júna (TASR) - Mesto Vysoké Tatry by mohlo každoročne dostávať od štátu dotáciu v maximálnej výške 850.000 eur. Ide o sumu, o ktorú mesto prichádza na dani z nehnuteľnosti, keďže sa nachádza na území Tatranského národného parku (TANAP). Podporiť by mala rozvoj mesta vzhľadom na jeho význam pre Slovensko. Vyplýva to z návrhu zákona o meste Vysoké Tatry, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.



"Od svojho vzniku až po súčasnosť boli a sú Vysoké Tatry vysokohorským klimatickým a liečebným strediskom európskeho významu. Sú symbolom Slovenska, a preto si vyžadujú aj osobitný prístup zo strany parlamentu a vlády. Taký prístup, aby bol zabezpečený trvalo udržateľný rozvoj územia a konkurencieschopnosť s obdobnými liečebnými a turistickými strediskami v Európe," zdôvodnili poslanci.



Upozornili, že miestna samospráva vzhľadom na charakter územia a rôzne vplyvy a záujmy v území sama nemôže v rámci súčasného systému organizácie a financovania v plnom rozsahu zabezpečiť všetky úlohy k spokojnosti obyvateľov a návštevníkov.



"Lesné pozemky na území mesta Vysoké Tatry sú v zmysle platného zákona lesmi osobitného určenia, a teda nepodliehajú dani z nehnuteľností. Ich plocha predstavuje približne 341 miliónov štvorcových metrov. V zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mesta Vysoké Tatry by daň z nehnuteľností za tieto pozemky predstavovala 849.514 eur," vysvetlili navrhovanú výšku dotácie.



Ministerstvo financií SR má poskytovať dotáciu na základe žiadosti predloženej do konca januára kalendárneho roka, na ktorý má byť poskytnutá. Mesto by malo povinne predkladať ministerstvu správu o hospodárení s dotáciou za predchádzajúci rok každoročne najneskôr do 30. apríla.