POZOR OBYVATELIA PEZNKU: Polícia upozorňuje na výskyt diviakov

Bratislava 2. júna (TASR) - Mestská polícia v Pezinku upozorňuje na výskyt diviakov, a to najmä v okolí Trnavskej ulice. Zaznamenala totiž viacero podnetov od občanov. Informuje o tom na sociálnej sieti.



Polícia pritom poukazuje na prípad z 23. mája, keď nečakane vybehol z trávnatého porastu diviak a napadol maloleté dievča počas prechádzky so psom. "Spôsobil mu drobné poranenia," spresnila pezinská mestská polícia. Tá už pred incidentom reagovala tak, že oslovila dotknuté inštitúcie vrátane príslušného poľovného združenia.



"Do vyriešenia problému kompetentnými v rámci ochrany života a zdravia mestská polícia zamedzila vstupu do lokality a tiež z preventívneho hľadiska osadila informačné tabule pre občanov, ktorí ju navštevujú," uviedla polícia. Po konzultácii s poľovným združením Pezinčanom odporúča, aby sa počas pohybu v okolí tohto miesta správali opatrne, psa pri prechádzke nepúšťali 'na voľno' a zvukom, napríklad použitím zvončeka, na seba upozorňovali.