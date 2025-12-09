< sekcia Slovensko
Mestské lesy privítali v roku 2025 približne 1300 dobrovoľníkov
Dobrovoľníci pomáhali najmä s údržbou ciest a chodníkov, zberom odpadu a odstraňovaním pozostatkov čiernych skládok.
Autor OTS:
Bratislava 9. decembra (OTS) - Do aktivít Mestských lesov v Bratislave sa v roku 2025 zapojilo približne 1300 dobrovoľníkov. Spoločne prispeli k tomu, aby bol bratislavský lesopark čistejší, bezpečnejší a krajší pre všetkých, ktorí v ňom radi trávia čas. Aj keď je práca v lese celoročná, v zimných mesiacoch býva dobrovoľníkov najmenej.
Tím z Henkelu na Partizánskej lúke
Foto: Mestské lesy BA
Dobrovoľníci pomáhali najmä s údržbou ciest a chodníkov, zberom odpadu a odstraňovaním pozostatkov čiernych skládok. Veľký kus práce urobili aj v obľúbených rekreačných lokalitách, ako sú Partizánska lúka, Červený kríž či Petržalský lesopark. Ich pomoc pri zbere haluziny a odpadkov, údržbe zelene či drobných úpravách areálov výrazne prispela k tomu, že tieto miesta pôsobia upravenejšie a prívetivejšie.
Dôležitou súčasťou dobrovoľníckej práce bolo budovanie oplotkov pre nové výsadby a odstraňovanie inváznych druhov, predovšetkým veľmi agresívnej krídlatky japonskej. Dobrovoľníci sa zapojili aj do sadenia stromov – či už v rekreačných areáloch, alebo na územiach poškodených veternou kalamitou.
Tím z ADIENT - Krasňany
Foto: Mestské lesy BA
Novou formou pomoci bolo aj prenášanie stoviek kusov reziva v sklade dreva. Na Potočnej v Rači sa zas tri dobrovoľnícke skupiny venovali čisteniu dlhého úseku odvodňovacieho jarku.
Pomoc dobrovoľníkov je pre Mestské lesy veľmi vítaná a často aj potrebná – pri celoročnej údržbe bývajú kapacity napnuté, takže každý dobrovoľnícky deň má v lese reálny efekt. Dobrovoľníci pritom prinášajú nielen pomocnú ruku, ale aj dobrú energiu a chuť spraviť niečo pre miesto, ktoré majú radi. Záujemcov o skupinové dobrovoľníctvo Mestské lesy v Bratislave vítajú počas celého roka; prihlásenie a viac informácií je dostupných na adrese info@mlba.sk a na webovej stránke www.mlba.sk/dobrovolnictvo-v-mestskych-lesoch.
Nadácia Pontis - Železná studnička
Foto: Mestské lesy BA
Červený kríž - tím z ING
Foto: Mestské lesy BA
tím z AT&T na Partizanskej luke
Foto: Mestské lesy BA
