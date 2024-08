Mestskú stratégiu cestovného ruchu má vypracovať nové vedenie BTB

Bratislava 18. augusta (TASR) - Chýbajúcu mestskú stratégiu udržateľného cestovného ruchu by malo pripraviť nové vedenie Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board (BTB). Pre TASR to uviedli z oddelenia komunikácie a marketingu bratislavského magistrátu.



"Môžeme potvrdiť, že stratégiu udržateľného cestovného ruchu v požadovanom rozsahu mesto Bratislava spracovanú nemá," priznalo hlavné mesto.



Jej absenciu odôvodňuje zložitým systémom kofinancovania zo strany Ministerstva dopravy SR a internými možnosťami BTB. Aj preto ju manažment organizácie nebol schopný podľa magistrátu od roku 2020 kapacitne spracovať a dodať. "Obstaranie kvalitnej stratégie preto bude úlohou nového vedenia BTB," dodalo hlavné mesto.



Bratislava je jedno z mála hlavných miest, ktoré nemá vypracovanú mestskú stratégiu udržateľného cestovného ruchu. Práve tá by pomohla vytvoriť cestovný ruch, ktorý je vyváženejší z hľadiska všetkých jeho účastníkov. "Musia sa dohodnúť a povedať všetci hráči spolu s mestom, ako rozvíjať veci, aby to bolo v súlade s obyvateľmi, mestom, biznisom," uviedol nedávno pre TASR súčasný predseda predstavenstva BTB Vladimír Grežo.



Bez stratégie a jasnej vízie rozvoja cestovného ruchu sa tak pri jednotlivých krokoch či aktivitách dá podľa neho vyhovieť vždy len nejakému jeho segmentu. Niekedy sa podarí vyriešiť niečo pre hlavné mesto, keď sa konajú veľké športové či kultúrne podujatia, inokedy pre návštevníkov, lodiarov, autobusy či letisko. "Stále sa však pohybujeme medzi jednotlivosťami. Potrebujeme to spojiť," podotkol Grežo. Ak by bola takáto stratégia vypracovaná, nebolo by podľa neho toľko "prekvapení" v plánovaní, keďže nielen hlavné mesto, ale aj ďalší protagonisti cestovného ruchu majú svoje priority.