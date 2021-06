Mestský súd v Prahe sa začal zaoberať sťažnosťou J. Majského

Bratislava/Praha 11. júna (TASR) - Mestský súd v Prahe sa začal zaoberať sťažnosťou odsúdeného podnikateľa Jozefa Majského voči májovému rozhodnutiu Okresného súdu Praha IV, ktorý podnikateľa podmienečne neprepustil z väzenia na slobodu. TASR o tom informoval Adam Wenig z Mestského súdu v Prahe.



Písomná sťažnosť napadla na odvolací súd v utorok (8. 6.). Okresný súd Praha IV žiadosť Majského uznesením z 11. mája zamietol. Súd dospel k záveru, že neboli splnené podmienky na podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody. Voči rozhodnutiu podal odsúdený priamo v súdnej sieni ústnu sťažnosť do zápisnice. Majský, právoplatne odsúdený v kauze tunelovania nebankoviek, si naďalej odpykáva trest vo väzení na pražskom Pankráci.



Trest vo výmere deviatich rokov sa mu končí 3. decembra 2026. Podľa aktuálne platnej úpravy v ČR postačuje výkon tretiny uloženého trestu.



Podnikateľ strávil na Slovensku vo väzbe v rokoch 2002 až 2004 takmer dva roky. Následne bol vo väzbe od novembra 2006 až do októbra 2007. Napokon bol v ČR vo väzbe od polovice júna minulého roka. Všetky väzby sa mu zarátavajú do výkonu trestu.



Pražské súdy v januári tohto roka a v decembri 2020 uznali rozsudok Najvyššieho súdu (NS) SR z leta 2020. Ten zamietol Majského odvolanie v kauze podvodu na nebankovky Horizont Slovakia a BMG Invest. Platilo teda rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku z roku 2015, ktorý ho odsúdil na deväť rokov odňatia slobody. Po Majskom bolo vyhlásené národné i medzinárodné pátranie. Slovenská polícia na začiatku augusta 2020 potvrdila, že ho zadržali v pražskej nemocnici.