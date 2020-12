Mestský súd v Prahe uznal rozsudok nad J. Majským

Bratislava 17. decembra (TASR) - Trojčlenný senát Mestského súdu v Prahe uznal rozsudok Najvyššieho súdu (NS) SR z leta tohto roku nad právoplatne odsúdeným podnikateľom Jozefom Majským. Deväťročný trest by si mal odpykať v Českej republike. Rozhodnutie nie je právoplatné. TASR o tom informovala hovorkyňa Mestského súdu v Prahe Markéta Puci.



"Pán Majský podal voči rozhodnutiu odvolanie, to znamená, že sa vecou bude zaoberať ešte Vrchný súd v Prahe," dodala hovorkyňa. Na verejnom zasadnutí pražský súd krátko po 10.00 hodine začal skúmať, či sú splnené podmienky na vykonanie trestu Majského v ČR. Zasadnutie trvalo približne hodinu.



O tom, že Majský nebude vydaný na Slovensko sa rozhodlo už na predchádzajúcom zasadnutí koncom septembra. Majský je však naďalej vo väzbe. Rozhodol tak Vrchný súd v Prahe, ktorý koncom októbra zamietol sťažnosť obhajoby voči rozhodnutiu Mestského súdu v Prahe, ktorý ho nechal vo väzbe.



Mestský súd v Prahe 30. septembra rozhodol, že Majský sa nevydáva na výkon trestu odňatia slobody na Slovensko z toho dôvodu, že je zároveň občanom ČR a musel by s vydaním súhlasiť. Zároveň súd rozhodol, že zostáva naďalej v predbežnej väzbe. Toto rozhodnutie nebolo právoplatné. Sťažnosť podala obhajkyňa podnikateľa.



Štátna zástupkyňa sa práva opravného prostriedku vzdala, keďže jej návrhu súd vyhovel. Senát NS SR koncom júla zamietol Majského odvolanie v kauze podvodu na nebankovky Horizont Slovakia a BMG Invest. Platí teda rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z roku 2015, ktorý ho odsúdil na deväť rokov odňatia slobody. Po Majskom bolo vyhlásené národné i medzinárodné pátranie. Slovenská polícia na začiatku augusta potvrdila, že ho zadržali v pražskej nemocnici.



Majského zatkli prvý raz v októbri 2002 pre podozrenia, že tuneloval skrachované nebankové spoločnosti BMG Invest a Horizont Slovakia. Na návrh bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku ho neskoršie prepustili z väzby. Vyšetrovanie v prípade bolo ukončené v auguste 2004 a prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta podal vo veci obžalobu. Vo veci začal konať najskôr Krajský súd v Banskej Bystrici a následne bývalý Špeciálny súd v Pezinku. Ten ho poslal opäť do väzby v roku 2006 a v apríli 2007 ho Špeciálny súd odsúdil na 12 rokov väzenia. Rozsudok však NS SR zrušil a vec vrátil na Špeciálny súd.