Prekvapil tohtoročný júl počasím? Pozrite, čo hovoria meteorológovia

Počas júla bolo na Slovensku rozličné počasie. Prvého júla bolo extrémne teplo, potom sa ochladilo a 6. júla sa prechodne opäť výrazne oteplilo.

Bratislava 2. augusta (TASR) - Na väčšine územia Slovenska bol tohtoročný júl teplotne aj zrážkovo normálny. V úhrnoch zrážok však zaregistrovali meteorológovia veľké rozdiely. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



Počas júla bolo na Slovensku rozličné počasie. Prvého júla bolo extrémne teplo, potom sa ochladilo a 6. júla sa prechodne opäť výrazne oteplilo. "Od 8. do 19. júla u nás prevládalo pomerne chladné počasie, pričom relatívne chladno na daný dátum bolo najmä v noci. Záverečná dekáda mesiaca bola ako celok na daný dátum teplá (predovšetkým na juhozápade) a postupne aj dusná," spresnil SHMÚ.



Tohtoročný júl bol preto teplotne na väčšine Slovenska normálny. Odchýlka priemernej teploty od normálu 1981 až 2010 dosiahla zväčša mínus 0,4 až plus jeden stupeň Celzia. "Teplejšie voči normálu bolo v južnej polovici západného Slovenska. Tu dosiahla odchýlka väčšinou plus 1,1 až plus 1,6 stupňa Celzia," podotkli meteorológovia. V nížinách dosiahla priemerná teplota mesiaca 20 až 22 stupňov Celzia, na juhozápade miestami do 23 stupňov Celzia. V dolinách a kotlinách s nadmorskou výškou 600 až 800 metrov bola priemerná teplota júla 16 až 18 stupňov Celzia.



"V rámci mesiaca bolo v polohách do 250 metrov nad morom na západnom a strednom Slovensku väčšinou 12 až 16 tropických dní, ale na východe ich bolo v uvedených polohách zväčša len päť až osem," uviedol SHMÚ. Absolútne najvyššia teplota bola nameraná 1. júla v Kuchyni na Záhorí. Vtedy tu bolo 37,6 stupňa Celzia. "Absolútne najnižšia teplota v polohách do 1000 metrov nad morom bola pozorovaná v obci Mlynky v Slovenskom raji, kde 12. júla bolo 0,9 stupňa Celzia," podotkli meteorológovia. Najnižšia priemerná mesačná teplota v rámci polôh do 1000 metrov nad morom bola zaznamenaná v Oraviciach. Dosiahla 14,8 stupňa Celzia.



V celkovom úhrne zrážok boli v rámci Slovenska veľké rozdiely na malej vzdialenosti. Podľa SHMÚ to bolo predovšetkým preto, lebo drvivá väčšina rozhodujúcich úhrnov spadla pri búrkach, ktoré boli lokálne. Zväčša spadlo od 40 do 100 milimetrov, čo znamená, že na väčšine meteorologických staníc bol za júl dosiahnutý normálny zrážkový úhrn. "Lokálne však spadlo aj výrazne menej, a tiež aj výrazne viacej. Najnižší júlový úhrn bol pozorovaný v Nitrianskom Rudne – spadlo tu len 20 milimetrov a veľmi málo pršalo aj v Trenčíne, namerali tu len 22,6 milimetra," priblížil SHMÚ.



Najvyšší mesačný úhrn bol na staniciach s nadmorskou výškou do 1000 metrov pozorovaný v Smoleniciach (okres Trnava). Tu dosiahol až 188,1 milimetra. Veľa zrážok spadlo aj v Hanušovciach nad Topľou – 169 milimetrov. "Keďže nielen v júli, ale tiež aj v júni spadla výrazná väčšina zrážok na Slovensku pri prehánkach a búrkach, sú v celkovom úhrne zrážok obrovské rozdiely aj za celé dva mesiace. Za jún a júl spadlo na Slovensku celkovo väčšinou 70 až 150 milimetrov zrážok. Na väčšej ploche boli vyššie úhrny predovšetkým na východe a na krajnom severe," informovali meteorológovia.