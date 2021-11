Meteorológovia upozorňujú na hmlu a vietor na horách

Bratislava 25. novembra (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na hmlu a vietor na horách v niektorých častiach Slovenska. V tejto súvislosti vydal výstrahy prvého stupňa.



S hmlou s dohľadnosťou 50 až 200 metrov by mali ľudia počítať v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," uviedli meteorológovia s tým, že môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Výstraha platí počas štvrtkového doobedia.



Výstraha pred silným vetrom na horách platí pre Banskobystrický, Košický a Prešovský kraj. Podľa meteorológov by vietor mohol miestami v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Priemerná rýchlosť vetra môže dosahovať prechodne okolo 70 kilometrov za hodinu. Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo. Výstraha platí až do piatka (26. 11.).