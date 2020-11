Meteorológovia varujú: Na celom území SR hrozí riziko poľadovice

Bratislava 22. novembra (TASR) - Na celom území SR hrozí počas najbližšej noci a rána poľadovica. Výstraha, ktorú v tejto súvislosti vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), platí od nedele 22.00 h do pondelka (23. 11.) 9.00 h. Na východe Slovenska platí výstraha až do pondelka do 16.00 h.



"Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, dopravu i infraštruktúru," pripomínajú meteorológovia.